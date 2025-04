Incendio in un’abitazione a Castellabate: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura questa mattina a San Marco di Castellabate, in località Catarozze. Per cause ancora in via di accertamento è improvvisamente divampato un incendio all’esterno di una villetta di proprietà di alcuni abitanti del posto.

L’incendio

Le fiamme hanno distrutto un’apecar parcheggiata nel giardino dell’abitazione, sotto una tettoia. A dare immediatamente l’allarme sono stati gli stessi proprietari di casa. Fondamentale è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono subito adoperati per domare l’incendio e scongiurare ulteriori danni a cose o persone.