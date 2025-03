Campagna, a fuoco l’auto di un anziano: residente spegne l’incendio

Qualche sera fa a Campagna, nella zona del Quadrivio, vicino all’Ufficio Postale, l’auto di un anziano residente stava andando a fuoco.

Ecco cosa è accaduto

Le fiamme avevano già avvolto il sedile del conducente, probabilmente a causa una sigaretta spenta male e caduta al proprietario del veicolo proprio sul sedile, quando Dario, un uomo della zona, ha avuto la prontezza di intervenire evitando il peggio.

Intervento tempestivo di un residente

Dario ha cercato di domare l’incendio che stava divampando togliendosi la giacca e provando a spegnere le fiamme con l’indumento. Grazie al suo intervento le fiamme sono state domate e l’incendio non ha arrecato nessun danno alle auto vicine. Il veicolo si trovava in un parcheggio le conseguenze potevano essere gravissime. Tanti gli abitanti di Campagna che si sono congratulati con il loro concittadino per essere generosamente intervenuto al meglio.