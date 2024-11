Auto a fuoco a Salerno: paura in via Ligea

Incendio auto questa mattina in via Ligea a Salerno. Intorno a mezzogiorno il proprietario dell’automobile, una Volkswagen Tiguan, ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco a causa delle fiamme divampate all’interno della sua automobile.

Il soccorso

I vigili del fuoco del distaccamento città sono subito intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’autovettura. Ancora sul posto i caschi rossi per valutare la situazione.

Illeso il proprietario, un uomo di nazionalità algerina.