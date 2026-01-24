Incendio in una mansarda a Monticelli: momenti di apprensione ad Olevano sul Tusciano

Per fortuna non si registrano feriti, ancora da accertare le cause che hanno innescato il rogo

Antonio Elia

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle quindici, ad Olevano sul Tusciano. Un incendio è scoppiato all’interno di una mansarda situata in via Mensa, nella frazione di Monticelli, generando preoccupazione tra i residenti della zona.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato poco prima delle ore 15. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per la gestione della viabilità e il supporto alle operazioni, oltre ai sanitari del 118 a scopo precauzionale.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Al momento non si segnalano feriti, ma restano da valutare eventuali danni all’abitazione coinvolta.

