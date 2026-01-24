Incendio in una mansarda a Monticelli: momenti di apprensione ad Olevano sul Tusciano

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle quindici, ad Olevano sul Tusciano. Un incendio è scoppiato all’interno di una mansarda situata in via Mensa, nella frazione di Monticelli, generando preoccupazione tra i residenti della zona.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato poco prima delle ore 15. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per la gestione della viabilità e il supporto alle operazioni, oltre ai sanitari del 118 a scopo precauzionale.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Al momento non si segnalano feriti, ma restano da valutare eventuali danni all’abitazione coinvolta.