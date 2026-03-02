Video

“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 2 marzo

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

Redazione Infocilento

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Ospiti della puntata: Guido Abayian – Attaccante Battipagliese, Francesco Iuliano – centrocampista Gelbison, Alessandro Caruso – centrocampista Agropoli e Federico Tolomeo – capitano Atletico Battipaglia.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.

Altre puntate:

Disabili
Capaccio Paestum, al via il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: una città senza ostacoli
Stadio Mario Vecchio
Capaccio Paestum, al via il restyling del “Mario Vecchio”: aggiudicati i lavori per oltre 600mila euro
Via Italia '61
Capaccio Scalo, riparte il restyling di via Italia ‘61: scatta la chiusura parziale da lunedì
Sicurezza stradale a Capaccio: completato il piano di interventi all’incrocio tra la SP 175, via Quistione II e via Callimaco
Carabinieri
Blitz a Capaccio Paestum, deteneva droga e armi illegali: arrestato pusher
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Primavera

Arriva Marzo: tra risveglio della natura e fascino della transizione

Benvenuto marzo! Scopriamo insieme le date chiave, le curiosità e i proverbi che caratterizzano il mese che segna il passaggio dall’inverno alla primavera.

Coccorullo

Il Parco del Cilento e le Eccellenze del territorio in vetrina a Sanremo

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato protagonista nei giorni del Festival di Sanremo, portando il cuore del territorio cilentano nella prestigiosa vetrina di Casa Sanremo

Battipaglia: domani l’autopsia sul corpo di Matteo Ginetti

Si svolgerà nel pomeriggio di domani all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia l’esame autoptico sul corpo di Matteo Ginetti

Aree interne e partecipazione, un appello dalla Pro Loco di Roscigno. Il presidente Palmieri: «il futuro non arriva da solo»

L'appello accorato arriva dal presidente della Pro Lo, Franco Palmieri

Aiuola

Laureana Cilento lancia “Adotta un’aiuola”: il verde urbano diventa bene comune

Il Comune di Laureana Cilento lancia il bando "Adotta un’aiuola". Cittadini e imprese possono gestire aree verdi in cambio di visibilità e sgravi fiscali

Salvitelle

Prossimità e sostegno: il Comune di Salvitelle accelera sui servizi ai cittadini

Dopo la chiusura dell'ultima attività commerciale, il Comune potenzia i servizi di assistenza, trasporti gratuiti e prossimità in collaborazione con il Piano di Zona S10

Sergio Cairone e Gianvito Morretta

La Holding Polivalente: a Salerno il Corso Specialistico per Commercialisti su Governance e Business

Aperte le iscrizioni al corso sulla Holding Polivalente a Salerno. Formazione online su governance familiare e pianificazione fiscale con borse di studio per giovani

Carnevale del Golfo 2026: trionfano “Oceania” e la “Befana vien da Carlo Pisacane”

Tante le maschere che hanno sfilato tra le stradine della città di Sapri, per la seconda e ultima tappa del Carnevale, organizzato dalla proloco cittadina, e che ha visto la presenza di centinaia di persone.

Giovanni Fortunato

Presunta corruzione a Santa Marina: il sindaco Giovanni Fortunato rinviato a giudizio

Il GUP dispone il rinvio a giudizio per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, e altri 6 indagati. Al centro dell'inchiesta una tangente da 100mila euro

Pasquale Aliberti

Voto di scambio politico – mafioso: confermata l’assoluzione per Pasquale Aliberti. Inammissibile il ricorso della Procura

Dopo oltre dieci anni si conclude il procedimento a carico dell'amministratore salernitano, cadono tutte le accuse

Raffaele Petta

Salerno, screening gratuito per la fertilità: un’iniziativa per la Festa della Donna

L'8 marzo a Salerno check-up gratuito della fertilità presso il Centro Alesan. Un’iniziativa dei centri d'eccellenza per contrastare l'aumento della sterilità

Giuseppe Lanzara

Giuseppe Lanzara alla guida del PD in Provincia: “Lavorerò per risultati tangibili nei territori”

Giuseppe Lanzara è il nuovo Capogruppo del PD nel Consiglio Provinciale di Salerno. Scopri le dichiarazioni e gli obiettivi per il futuro del territorio