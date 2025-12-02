Inaugurata a Battipaglia la “Music Art Academy & Agency” di Gerardo Giarletta

Nuova realtà professionale dedicata alla formazione musicale, alla produzione artistica e all’organizzazione di eventi

A cura di Raffaella Giaccio

È stata inaugurata lo scorso sabato, in via Belvedere 207, la Music Art Academy & Agency fondata da Gerardo Giarletta, nuova realtà professionale dedicata alla formazione musicale, alla produzione artistica e all’organizzazione di eventi.

La struttura

La struttura si propone come punto di riferimento innovativo nel panorama locale, con un’offerta che unisce spazi dedicati alla pratica musicale, percorsi accademici specializzati e servizi integrati per eventi privati e pubblici. Elemento centrale della nuova iniziativa è la sala prove professionale, vero fulcro operativo dell’Academy, concepita per rispondere alle esigenze di musicisti, band e giovani talenti.

Alla sala prove si affiancano i percorsi formativi della Scuola di Musica, che prenderanno forma con l’avvio dell’anno accademico: corsi strutturati per ogni strumento, lezioni individuali e collettive, oltre a workshop tematici dedicati a discipline specifiche.

Durante l’anno accademico sono inoltre previsti incontri con musicisti di rilievo nazionale, che offriranno masterclass, approfondimenti tecnici e momenti di confronto artistico.

L’offerta formativa

L’offerta formativa sarà aperta non solo agli allievi iscritti, ma anche a partecipanti esterni, che potranno accedere ai singoli eventi o ai laboratori specialistici. Accanto alla dimensione accademica, la nuova realtà sviluppa il ramo Agency, dedicato all’organizzazione di eventi.

La struttura offrirà un servizio “chiavi in mano”, curando ogni fase: dall’allestimento alla direzione artistica, dalla musica dal vivo agli aspetti logistici, fino ai dettagli accessori quali fotografo, animazione per bambini, scenografie, taglio torta e coordinamento generale.

Particolare attenzione sarà riservata al settore dei matrimoni, ambito nel quale il fondatore mette a disposizione la propria esperienza professionale; la formazione musicale e i servizi proposti sono già presenti e referenziati sulla piattaforma Matrimonio.com, dove è possibile visionare servizi, recensioni e proposte artistiche.

L’agenzia

La nascita della Music Art Academy & Agency rappresenta un investimento significativo nel territorio, con l’obiettivo di favorire la crescita culturale e artistica di Battipaglia, offrendo opportunità concrete a chi intenda avvicinarsi alla musica in modo professionale o necessiti di un partner affidabile per la realizzazione di eventi. Gerardo Giarletta, fondatore della struttura, vanta un percorso professionale consolidato nel settore musicale e nell’intrattenimento.

La Music Art Academy & Agency apre le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026. Se sei appassionato di musica, vuoi imparare a suonare, perfezionarti, cimentarti in workshop — oppure cerchi una soluzione per la musica del tuo evento — contattaci: la porta è aperta a tutti, principianti ed esperti.

