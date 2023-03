In un Comune del Cilento si lavora per la costituzione del Forum dei giovani

Nel Comune di Stio, si respira aria di cambiamento. Il sindaco Giancarlo Trotta, insieme ai suoi collaboratori, ha avviato un importante progetto per costituire il Forum dei Giovani, un organismo associativo volto a promuovere e sostenere le iniziative sociali, culturali e ricreative proposte dalle associazioni giovanili.

L’importanza del Forum sul territorio

L‘approvazione del regolamento di disciplina del Forum dei Giovani durante l’ultimo Consiglio Comunale è stato il primo passo verso la costituzione di questo importante organismo, che rappresenta un importante ponte di collegamento tra le aggregazioni giovanili e l’ente comunale.

L’amministrazione comunale ha dichiarato di essere a disposizione dei giovani residenti per sostenere tutte le azioni che vorranno intraprendere, al fine di far sì che il Forum dei Giovani possa essere presto realtà. Il sindaco Trotta, infatti, ha affermato di essere pronto a concertarsi con i giovani e con i loro rappresentanti per favorire e sostenere le iniziative promosse dal mondo giovanile.

Le attività

In un periodo in cui la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e associativa rappresenta un valore fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale del Paese, l’iniziativa del Comune di Stio rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile coinvolgere i giovani nella vita della propria comunità.

Il Forum dei Giovani, una volta costituito, potrà rappresentare un importante luogo di confronto e di scambio tra le diverse realtà giovanili presenti sul territorio, promuovendo iniziative e progetti concreti volti a migliorare la qualità della vita della comunità.

L’iniziativa del Comune di Stio dimostra come la politica possa essere al servizio dei cittadini, soprattutto dei giovani, attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva alla vita pubblica della propria comunità.