Il Forum Giovani di Laurino presenta un corso di Marketing Turistico

Il Forum Giovani di Laurino dà avvio al progetto “I giovani e lo sviluppo sostenibile” della dura ta di 1 anno presentando la sua prima attività: un corso di Marketing Turistico. L’iniziativa è pensata per offrire ai giovani e adulti residenti nel Comune di Laurino le nozioni fondamentali del marketing, al fine di individuare le strategie più efficaci di valorizzazione e rilancio del nostro meraviglioso territorio.

Il corso, totalmente gratuito, inizierà tra la fine di maggio e la metà di giugno e si svolgerà online per garantire non soltanto la sicurezza di tutti i partecipanti, ma anche la possibilità a tutti i fuori sede di partecipare. “Siamo veramente orgogliosi ed entusiasti di lanciare il corso di Marketing Turistico come prima attività di un progetto molto più ampio che ci accompagnerà per tutto l’anno prevedendo diverse iniziative pensate ap positamente per la classe più giovane”, dichiara Gianluca Tommasino, Presidente del Forum Giovani di Laurino.

“In qualità di organizzatori, crediamo che partecipare al corso di Marketing Turistico rappresenti una bellissima opportunità per tutti, ragazzi e adulti! Un’occasione di formazione e di apprendimento unica ed estremamente utile.”

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Forum Giovani di Laurino sui propri canali social (Facebook e Instagram) oppure è possibile scrivere una mail al se guente indirizzo: fcglaurino@gmail.com