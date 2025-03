Il Vallo di Diano protagonista alla Terza Edizione dell’Open Outdoor Experiences: tra natura e innovazione

Lo scorso 27 marzo, il Vallo di Diano ha brillato alla Terza Edizione dell’Open Outdoor Experiences, un evento di tre giorni dedicato alle attività all’aria aperta, caratterizzato da seminari, spazi espositivi e stand.

Tra progetti e novità

Un’importante occasione per gli appassionati del settore outdoor, che hanno potuto approfondire tematiche legate a conoscenza, innovazione e opportunità di networking. Il Vallo di Diano ha avuto un ruolo centrale grazie al GAL e alla Comunità Montana, che hanno presentato il progetto Cammino del Negro. Si tratta di un itinerario già mappato, ideale per gli amanti delle passeggiate e delle meraviglie naturali, che attraversa l’intera vallata.

L’evento

Durante l’evento, sono stati discussi temi legati al turismo, alla biodiversità e alle prospettive future per il territorio. Particolarmente apprezzato lo stand del Consorzio Pro Loco Vallo di Diano, guidato dal presidente Walter Nicodemo, che ha coinvolto diverse Pro Loco locali. Attraverso sapori, immagini e un totem informativo, sono state illustrate le iniziative in programma nei vari comuni, promuovendo la bellezza e la ricchezza del nostro territorio. La sinergia tra enti, istituzioni, associazioni locali e privati, unita a una visione condivisa di sviluppo, rappresenta la via migliore per valorizzare e far crescere questo splendido angolo di Basilicata.