Eventi

Il suono antico dei campanacci torna a vivere a Valva: nasce il 1° Festival dei Campanacci d’Italia

Tradizione pastorale, artigianato, musica e cultura popolare nel cuore dell’Appennino salernitano

Comunicato Stampa
Valva, antica tradizione dei campanacci

Il suono antico dei campanacci, che per secoli ha accompagnato la vita dei pastori e il ritmo della transumanza lungo l’Appennino, torna a risuonare in Campania con il 1° Festival dei Campanacci d’Italia, in programma sabato 7 marzo 2026 presso le ex Cantine del Sovrano Militare Ordine di Malta di Valva.

L’evento

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare e raccontare una delle tradizioni più antiche della cultura rurale italiana: quella delle campane da pascolo, strumenti che non rappresentano soltanto un mezzo di lavoro per pastori e allevatori, ma un vero e proprio patrimonio culturale e sonoro delle comunità agro-pastorali.

Il festival proporrà un percorso immersivo tra storia, artigianato e cultura popolare. Nel corso della giornata sarà possibile visitare la mostra dedicata ai campanacci, assistere a esibizioni di scampanatori, ascoltare musiche della tradizione pastorale e seguire dimostrazioni di forgiatura, durante le quali verranno mostrati dal vivo i processi di lavorazione di questi strumenti antichi. Spazio anche alla realizzazione dei collari in legno, indispensabili per l’utilizzo delle campane negli allevamenti, e agli stand gastronomici dedicati ai prodotti del territorio.

Leggi anche:

Campagna e Valva, sciolti i Consigli comunali: nominati i Commissari prefettizi

L’iniziativa

L’iniziativa nasce anche nel solco del lavoro di promozione territoriale portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Vuocolo, che ha puntato con decisione sulla valorizzazione delle tradizioni locali e dell’identità culturale del territorio. Il festival gode infatti del patrocinio del Comune di Valva ed è organizzato dall’associazione Gruppo Amico, realtà impegnata nella promozione e nella tutela delle tradizioni popolari.

Il programma

Il programma prenderà il via alle ore 8.00 con l’accoglienza degli espositori, mentre alle ore 9.30 è prevista l’apertura della mostra. Alle ore 11.00 si terrà la presentazione del volume Campanacci d’Italia a cura del professor Giovanni Mocchi, tra i principali studiosi italiani delle tradizioni legate ai campanacci e alla cultura pastorale. Alle ore 12.30 è prevista l’apertura degli stand di ristorazione, mentre la manifestazione si concluderà alle ore 18.30.

L’antica storia dei campanacci

Per l’autore, i campanacci rappresentano molto più di semplici strumenti di lavoro: sono veri e propri simboli identitari del mondo pastorale. «Il campanaccio è l’oggetto che meglio riesce a testimoniare la passione, l’orgoglio e l’abilità per il proprio lavoro di pastori e allevatori. La ’ncampanata, ovvero il concerto esclusivo che il pastore seleziona per i propri animali, rappresenta una carta di identità sonora e al contempo un fiore all’occhiello per ciascun operatore, motivo di valutazione da parte dei colleghi e delle comunità.

Nati nell’Età del Bronzo in funzione cerimoniale, i campanacci sono poi diventati strumenti insostituibili per il pascolo, senza tuttavia perdere il loro valore rituale che, attraverso i culti greci e romani, è giunto fino a noi e si ripete ancora oggi in molti riti agro-pastorali.

La loro costruzione è ancora oggi il risultato quasi alchemico di segreti tramandati dai mastri campanari: un lavoro che mette in gioco acqua, aria, terra e fuoco non per ottenere una sonorità generica, ma per raggiungere quel suono specifico che ogni area d’Italia predilige, il suono degli antenati che si impara a riconoscere fin da giovani e che viene trasmesso alle generazioni future. È anche il tintinnio che, secondo la tradizione, accompagna il pastore nel suo ultimo viaggio».

Il Festival dei Campanacci d’Italia vuole essere quindi non solo una festa, ma anche un’occasione per riscoprire le radici culturali dei territori dell’Appennino meridionale, dove il suono delle campane da pascolo continua ancora oggi a raccontare storie di transumanza, artigianato e identità.
L’ingresso alla manifestazione è libero.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Maurizio Cauceglia - Ermanno Napoliello

Novità al Comando di Polizia Municipale: Ermanno Napoliello è il nuovo Vice Comandante

l capitano Ermanno Napoliello assume ufficialmente il ruolo di Vice Comandante della Polizia Municipale di Agropoli. La nomina firmata dal comandante Cauceglia resterà valida fino al 2026

Agropoli, tempesta politica dopo il sequestro a Trentova: l’opposizione chiede le dimissioni

Scontro totale ad Agropoli dopo il sequestro dello stabilimento a Trentova. La Porta e Pesce attaccano: "Gestione superficiale". La replica del Sindaco

Detto tra Noi

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentottesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Polizia, sequestri

Salerno, deteneva armi clandestine, munizioni e banconote false: arrestato

L'indagato è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere

Giustizia

Riforma della giustizia e Referendum: il dibattito infiamma il territorio salernitano

Verso il Referendum Costituzionale del 22-23 marzo: ecco il programma dei dibattiti a Eboli, Albanella e Salerno con i protagonisti della politica e dell'avvocatura

Alessandra Pazzanese

Tg InfoCilento 5 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Alessandra Pazzanese

Comunali: a Salerno arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

Non è mancato un attacco all’operato di Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno per dieci anni e già presidente della regione Campania

Impianto biometano Gaiarda

Capaccio Paestum verso l’economia circolare: “il progetto di biometano in Via Gaiarda trasforma i reflui zootecnici in energia e fertilizzanti”

La società proponente: “Una risposta concreta all’emergenza reflui nella Piana del Sele e un modello di economia circolare per il territorio”

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026: tra rigore finanziario e tutele per i contribuenti

Il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026 e il DUP. Novità su Rottamazione-Quinquies, rateizzazioni e sedute in videoconferenza

Teodora Esposito

Teodora Esposito, sarta di Agropoli, trionfa al concorso regionale “Manichino d’Oro” e porterà la Campania a Roma

Teodora rappresenterà la Campania alla finale nazionale di Roma, prevista per la prima settimana di giugno

Campidoglio, delegazione Pollica

Roma, al Campidoglio il convegno “Pianeta Acqua”: protagonista anche Pollica

Il territorio cilentano è stato citato come esempio di comunità che negli anni ha saputo coniugare tutela ambientale, sviluppo locale e valorizzazione delle risorse naturali

Mensa scolastica

Mensa scolastica di Sant’Arsenio, malori per alcuni bambini: ecco i primi risultati delle analisi

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, a fare il punto è il il sindaco Donato Pica