Il sindaco Bernardo Mottola compie 60 anni e organizza una festa per tutta la comunità di Monteforte Cilento

Il traguardo personale di un primo cittadino si trasforma in un momento di aggregazione collettiva per l’intero territorio. Il sindaco di Monteforte Cilento, Bernardo Mottola, festeggia oggi i suoi 60 anni e ha scelto di celebrare questa ricorrenza aprendo le porte a tutta la cittadinanza e alle realtà limitrofe.

L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare un compleanno significativo in un’occasione di incontro e condivisione per rafforzare il legame tra istituzioni e territorio.

L’appuntamento al Bar del Capitano

La celebrazione si terrà questa sera, venerdì, a partire dalle ore 20:00, presso il Bar del Capitano. L’evento è stato concepito con un clima informale, privilegiando la semplicità del brindisi e dello scambio di auguri tra amici, famiglie, amministratori e concittadini. Nonostante la natura privata della ricorrenza, l’evento assume un valore simbolico per il paese, ponendosi come una vera e propria festa del borgo volta a consolidare lo spirito di appartenenza della comunità.

Apertura ai comuni limitrofi e dialogo territoriale

L’invito alla partecipazione è stato esteso anche ai rappresentanti e agli abitanti dei comuni limitrofi. Questo gesto intende sottolineare la solidità dei rapporti di amicizia e la fitta rete di collaborazione istituzionale che l’amministrazione guidata da Mottola ha saputo costruire nel corso degli ultimi anni.

La serata diventa quindi uno strumento per confermare la vicinanza tra le diverse realtà del comprensorio, promuovendo un’idea di territorio unito e dialogante.

Il valore del traguardo istituzionale e umano

A commentare l’importanza dell’evento è intervenuto il consigliere comunale di Monteforte Cilento, l’ingegnere Carlo Ciardella, che ha evidenziato il significato affettivo della serata: “Sessant’anni sono un traguardo che merita di essere celebrato con chi ti vuole bene”.

L’incontro di stasera, tra sorrisi e foto ricordo, rappresenterà la sintesi di un percorso umano e istituzionale, con l’auspicio che il clima di apertura e unione manifestato durante i festeggiamenti possa continuare a caratterizzare la vita del paese anche oltre i suoi confini geografici.