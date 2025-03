Il Santa Maria la sblocca, ma il Montemiletto pareggia: un punto in trasferta per i giallorossi

È 1-1 il risultato finale della gara tra Montemiletto e Polisportiva Santa Maria. Al vantaggio iniziale di Maiese, al suo primo centro stagionale, replica Malano già nel primo tempo.

La cronaca

Parte forte la squadra di mister De Felice che sblocca il match al sesto minuto con Maiese. I giallorossi sfondano da sinistra con Navarrete e Ribeiro, quest’ultimo serve il 17 ospite che supera Amendola con un perfetto piattone. Gli irpini sfiorano il pareggio al 19’ con Malano: anticipa tutti di testa, ma pallone fuori di pochissimo.

Ripartenza Santa Maria con Ribeiro, conclusione deviata in angolo. Il pareggio locale arriva al 24’ con Malano: calcio di punizione dalla trequarti, il numero 28 non perdona con un tiro ravvicinato che supera Volzone. Insiste la formazione locale che cerca il vantaggio con un tentativo al 32’, ma è attento Volzone. Si rivede la formazione giallorossa con Ciornei che spara alto dal limite dell’area di rigore. Nel finale, ancora Santa Maria in avanti con Strianese che pecca di precisione dal limite destro dell’area di rigore.

Nella ripresa è subito pericoloso il Montemiletto, ma è ancora una volta attento l’estremo difensore cilentano. La gara scorre senza particolari sussulti sino al 24’ quando è nuovamente la squadra locale a essere insidiosa con Moccia, vola il solito Volzone a salvare in angolo.

Il Santa Maria si riaffaccia dalla parte opposte con Formisano, conclusione alle stelle. Sessante secondi dopo ci prova Salzano di testa, imbeccato da Formisano, con il pallone che scivola di poco fuori. Il match non regala altri acuti e le due squadre si devono la posta in palio.

Il tabellino

Montemiletto (4-2-3-1): Amendola; Ceparano, Cossentino, Pagliocca, Consonni; Kanteh, Prevete; Cruz (30’ st Reda), Moccia, Miele (26’ st Modano); Malano. A disp.: Di Cristofano, Freda, Siniscalchi, Schmidt, Freda, Bevilacqua, Pignatelli. All.: Sgambati.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Volzone; Lembo, Bisceglia, Romanelli; Strianese, Santoro, D’Auria, Ciornei (12’ st Formisano); Navarrete, Maiese, Ribeiro (14’ st Salzano). A disp.: Lettieri, De Cono, Liguoro, Lopetrone, Siciliano, Ventura, Chkour, Di Mauro. All.: De Felice.

Arbitro: Matteo Della Porta di Benevento (Sannino-Del Prete)

Marcatori: 6’ pt Maiese (SM), 24’ pt Malano (M)

Espulsi: –Ammoniti: Ciornei (SM), Navarrete (SM), Romanelli (SM), Reda (M).

Note: 5-4 angoli. Recupero: 1’ pt e 5’ st.