Il progetto di riqualificazione del lungomare di Sapri compie tre anni: «diventi presto realtà»

A distanza di tre anni dalla sua presentazione pubblica, il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del lungomare di Sapri, ideato e donato dal Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro, continua il suo iter verso la realizzazione. L’ambiziosa iniziativa, concepita come un gesto concreto di impegno civico e servizio alla comunità, fu presentata ufficialmente il 25 giugno 2022, segnando un momento significativo per la cittadinanza.

L’intuizione e il ruolo del Rotary Club

L’idea di donare alla città un progetto di tale portata nacque da un’iniziativa congiunta dell’allora presidente del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro, Vincenzo Casale, e del socio Architetto Salvatore Fornaro.

Questa visione fu fortemente sostenuta da tutti i soci del Club e da numerosi sponsor, la cui generosità consentì di affidare l’incarico a professionisti di alto profilo. L’obiettivo era lasciare una “traccia concreta e tangibile sul territorio”, in linea con i principi rotariani di servizio e impegno civico.

La Collaborazione con Visione Internazionale

Il progetto porta la firma dell’archistar catalana Jordi Henrich, rinomato a livello internazionale per la sua visione urbanistica che privilegia la sostenibilità, la vivibilità degli spazi pubblici e l’integrazione armonica tra paesaggio naturale e architettura contemporanea. Jordi Henrich si è avvalso della collaborazione degli architetti Salvatore Fornaro, Armando Di Maio e Antonio Nardozzi.

Il presidente Casale ha dichiarato: “In qualità di presidente del Rotary, mi sono sentito in dovere verso la comunità di dare concretezza al mio ruolo e ho cercato di capire, interpellando il Sindaco Antonio Gentile, quale fosse l’esigenza più pressante per la città di Sapri. Il Sindaco, senza esitare, mi ha chiesto un supporto nell’ideare un nuovo lungomare per Sapri.”

L’evento del 25 Giugno 2022 e le prospettive Future

L’Amministrazione Comunale di Sapri sta attualmente proseguendo con l’iter approvativo necessario per dare concretezza a questa iniziativa, che promette di trasformare uno degli spazi più simbolici e frequentati della città.

Il Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro confida in una rapida realizzazione, affinché la visione condivisa diventi un’opera al servizio del territorio e delle future generazioni.