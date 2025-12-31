Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale: ecco nomi e deleghe

Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori

Roberto Fico

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori.

Ecco i nomi e le rispettive deleghe

Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare

Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio

Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola

Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità

Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico

Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale

Angelica Saggese: Lavoro, Formazione

Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale

Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali

Maria Carmela Serluca: Agricoltura

Il presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

