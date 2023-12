Il “Piranesi” di Capaccio Paestum premiato dal Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Salerno

L’anno 2023 non poteva che chiudersi nel migliore dei modi per il Liceo “Piranesi” di Capaccio Paestum, il quale nell’ambito delle attività di monitoraggio della qualità dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nelle discipline Ingegneristiche, erogati dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIIn), è risultato vincitore del 1° premio come miglior performance complessiva al TOLC-I per la parte Matematica nel 2023 con valor medio 11,0.

Il riconoscimento

L’ambìto premio deriva dalla decisione del DIIn di dare evidenza alle eccellenze che il territorio è in grado di produrre, con l’obiettivo di avvicinare ed integrare il sistema universitario e quello scolastico, che solo operando in modo sinergico possono contribuire al meglio alla formazione delle future generazioni.

A tale scopo, il DIIn ha istituito una serie di premi da assegnare alle migliori matricole dei 10 corsi di studio di primo e secondo livello e alle scuole di provenienza, nonché alle scuole da cui provengono i migliori laureati.

Saranno premiate le scuole dalle quali provengono gli studenti, che hanno ottenuto il migliore punteggio nelle aree disciplinari della matematica e fisica (test di matematica), della filosofia (test di logica), delle scienze (test di scienze) e di italiano (test di comprensione testo) dei test di ingresso (TOLC-I).

Il successo del liceo Piranesi

Il liceo “Piranesi”, diretto dalla dirigente Loredana Nicoletti, ritirerà il premio presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Ateneo di Salerno il prossimo 12 gennaio. La premiazione avverrà a valle di una giornata di orientamento sui temi dell’industria del futuro, in cui alcuni ex-studenti del DIIn illustreranno brevemente il loro ruolo innovativo nel mondo dell’industria.