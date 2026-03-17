Il nuovo inizio di Nicolò: l’Istituto Alfano-Quasimodo di Salerno diventa presidio di inclusione

Esiste un confine sottile dove la sofferenza smette di essere un ostacolo e si trasforma in opportunità. Per Nicolò, quel confine è stato varcato tra le mura dell’I.C. Alfano-Quasimodo di Salerno, la struttura che ha scelto di restituire un futuro e una dignità al “bambino con le ali spezzate”. Dopo mesi segnati da profonde incomprensioni e barriere burocratiche e umane, il giovane studente può finalmente tornare a guardare al domani con serenità, accolto da una comunità che ha anteposto la responsabilità e la cura a ogni formalismo.

Una comunità scolastica al servizio del diritto allo studio

La risposta all’appello di Nicolò non è stata una semplice pratica amministrativa, ma un atto di profonda sensibilità istituzionale. La Dirigente scolastica, la Dott.ssa Filomena Sarcano, insieme all’intero corpo docente e al personale dell’istituto, ha aperto le porte a un grido di aiuto che rischiava di restare inascoltato. L’accoglienza predisposta dall’Alfano-Quasimodo si fonda su tre cardini programmatici: amore, per ricucire lo strappo emotivo vissuto dal ragazzo; professionalità, per strutturare un percorso didattico idoneo; e consapevolezza, necessaria per approcciare con rigore la complessità della sua condizione.

Il commiato e la speranza: la lettera di Nicolò

Prima di intraprendere questo nuovo capitolo, Nicolò ha voluto affidare ai ricordi una lettera di saluto alla sua precedente realtà, un messaggio che condensa in poche righe il peso di un addio e l’urgenza di un cambiamento. «Cara scuola, sono Nicolò, ti saluto, mi sei stata amica fino all’anno scorso. Ci sono stati troppi problemi, mi resterai nel cuore ma ho bisogno di nuovi amici e tanta gioia. Buona scuola a tutti», ha scritto il giovane, sancendo la fine di un periodo di crisi e l’apertura verso una dimensione di maggiore solarità.

Superare il trauma: il percorso verso la guarigione

La storia di Nicolò è quella di un ragazzo con autismo severo che, a causa di un trauma complesso da gestire sotto il profilo terapeutico, ha attraversato una fase di grave regressione. Per sei lunghi mesi, il suo disagio si è manifestato attraverso il silenzio e la chiusura. Tuttavia, la tenacia della famiglia e la mobilitazione di una rete collettiva composta da cittadini, associazioni e istituzioni hanno impedito che l’indifferenza prendesse il sopravvento. Oggi, quel dolore trova sollievo in una scuola che non si limita a istruire, ma costruisce percorsi su misura per non lasciare indietro nessuno.

L’emozione della famiglia e il valore del precedente

Visibilmente commossa per il traguardo raggiunto, la madre di Nicolò, Annarita, ha espresso il proprio riconoscimento verso chi ha reso possibile questa rinascita: «Siamo grati e riconoscenti alla nuova scuola Alfano-Quasimodo, alla Dirigente, ai docenti, agli alunni e a tutte le persone che hanno reso possibile questo nuovo inizio per Nicolò». Ma la battaglia di Annarita non si ferma al successo personale: la sua è una riflessione che investe l’intero sistema scolastico nazionale. «Nicolò è uno dei tanti. Questo non deve accadere mai più a nessun altro», ha dichiarato con forza, sottolineando come ogni storia di esclusione rappresenti un monito per la società civile e per le istituzioni.

La scuola come luogo sicuro e presidio di diritti

Il ritorno in classe di Nicolò non rappresenta solo un trasferimento tra istituti, ma assurge a simbolo di ciò che la scuola pubblica deve rappresentare: un porto sicuro, uno spazio di ascolto autentico e un baluardo per la tutela del diritto alla salute e all’istruzione. Con l’ingresso all’Alfano-Quasimodo, si chiude una stagione di lotte per lasciare spazio alla didattica e all’integrazione. Quando una comunità scolastica sceglie di prendersi cura della fragilità, non sta solo cambiando il destino di un singolo alunno, ma sta attivamente costruendo un futuro più equo per tutti.