Il movimento “Italia del Meridione” diventa partito politico: nasce il Coordinamento Regionale per la Campania

Il movimento “Italia del Meridione” ha ufficialmente dato il via alla sua trasformazione in partito politico durante il congresso costituente del 25 e 26 marzo scorsi.

Il direttivo regionale della Campania, nella sua riunione del 31 marzo, ha deliberato la costituzione del Coordinamento Regionale per la Campania, il cui obiettivo sarà quello di organizzare e gestire le attività politiche del partito in tale regione.

Il nuovo Coordinamento regionale

Sarà composto da diverse figure di rilievo: Gianfrancesco Caputo, infatti, è stato eletto Segretario Regionale, mentre Marcello Fulgione ricoprirà la carica di Vice Segretario Regionale e la delega pro-tempore per la zona di Eboli.

Vincenzo Folgieri sarà il nuovo Segretario Provinciale IdM Salerno, mentre Alfredo Ferraioli sarà il Vice Segretario Provinciale IdM Salerno e la delega pro-tempore per la zona di Agropoli. Valentina Cartolano, invece, sarà la Segretaria Cittadina per la Città di Sapri e la delega pro-tempore per la zona del Golfo di Policastro.

Ecco cosa sono i Dipartimenti per la sanità

Durante la riunione del Coordinamento Regionale, inoltre, è stata decisa l’istituzione di diversi Dipartimenti, ognuno dei quali si occuperà di un ambito specifico. Saranno quindi creati i Dipartimenti per la sanità, la viabilità, la scuola, il commercio e il turismo. Ogni dipartimento sarà affidato ad un aderente di “Italia del Meridione” sulla base delle sue competenze ed esperienze.

Infine, durante la riunione, si è discusso anche della situazione dei coordinamenti di Salerno, Caserta e Napoli. Questi coordinamenti sono in fase di definizione e presto saranno impegnati nell’organizzazione di convegni dedicati al tema dell’autonomia differenziata e della presentazione del partito sul territorio di competenza. In questo modo, il Movimento, potrà continuare ad espandersi e consolidarsi sul territorio italiano, portando avanti le sue idee e progetti per il bene del Meridione.