“Il mare più bello 2023”: comune del Cilento all’interno della guida turistica

Anche quest’anno il comune di San Giovanni a Piro, guidato dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha deciso di acquisire uno spazio pubblicitario all’interno della guida “Il mare più bello 2023”, redatto dal Touring Club e da Legambiente.

Le finalità e i costi

Nello specifico, all’interno dello storico volume “Il mare più bello 2023” ci sarà una pagina tutta dedicata al comune del Golfo di Policastro che in questo modo potrà promuovere la sua immagine valorizzando le proprie risorse ambientali, storiche, culturali e paesaggistiche.

Il costo della pubblicità all’interno della rinomata guida turistica è di 900 euro compresa l’Iva.

Guida Touring Club – Il Mare più bello

La guida del Touring Club “Il mare più bello” è una pubblicazione che offre consigli e informazioni sulle destinazioni marine più belle e affascinanti. E’ curata dagli esperti del Touring Club Italiano, una delle più importanti organizzazioni turistiche italiane, che si occupa di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale del nostro Paese e del mondo intero. Inoltre, la rivista, fornisce informazioni dettagliate sulle migliori destinazioni marine, dalle spiagge più belle alle città costiere più affascinanti, con una particolare attenzione alla qualità dell’ambiente, della cultura e dell’ospitalità locale. Inoltre, la guida include anche suggerimenti su cosa fare e cosa vedere in ogni destinazione, insieme a informazioni pratiche come i migliori periodi per visitare le varie località, le attività e gli eventi locali, e le opzioni di alloggio e di ristorazione.



La guida del Touring Club “Il mare più bello” è un’ottima risorsa per chiunque stia pianificando una vacanza al mare, e desideri scegliere la destinazione perfetta per le proprie esigenze e preferenze.