Il maltempo ferma la festa del Carciofo IGP di Paestum: annullate le manifestazioni di questa sera

Il maltempo ha impedito lo svolgimento della giornata finale della “Festa del Carciofo IGP di Paestum”.

Trend positivo

Per l’evento di grande successo, che ha ravvivato le strade di località Gromola e che ha fatto registrare, anche quest’anno, migliaia di visitatori, quella del Primo maggio doveva essere la giornata delle grandi celebrazioni conclusive e dello spettacolo musicale del gruppo “Sette bocche”.

Il maltempo ferma la festa

“È brutto salutarci così ma del resto ogni finale ha un suo colpo di scena. Sono stati giorni intensi con l’obiettivo di mantenere alto il nome della nostra borgata e del carciofo IGP di Paestum che è stato il vero protagonista della nostra manifestazione.

Grazie a chi ha creduto in noi” hanno fatto sapere, tra le altre cose, i promotori dell’evento che, a causa dell’incessante pioggia, non hanno potuto far altro che rinnovare l’appuntamento all’anno prossimo“.