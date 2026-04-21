Agropoli, “scelte che costruiscono”: il futuro al Liceo Gatto con la giornata dedicata all’orientamento

Il Liceo Alfonso Gatto di Agropoli ha celebrato la manifestazione finale della terza edizione di “Scelte che costruiscono”, l’evento di punta dedicato all’orientamento in uscita per l’anno scolastico 2025/2026.
La giornata del 20 aprile 2026 ha trasformato la sede centrale di via Fiamme Gialle in un dinamico hub di confronto tra il mondo della formazione e quello del lavoro, mettendo al centro del progetto gli allievi delle classi quinte.
Un percorso per il futuro
L’iniziativa è stata interamente dedicata agli studenti dell’ultimo anno di tutti gli indirizzi (Classico, Scientifico, Linguistico, Musicale e Scienze Applicate), chiamati a compiere passi decisivi per il proprio progetto di vita post-diploma.
La giornata si è articolata in due momenti chiave:
- Sessione mattutina: Gli studenti hanno visitato gli stand informativi allestiti presso la palestra della sede centrale, interagendo direttamente con i referenti.
- Sessione pomeridiana: Un gruppo selezionato di allievi ha partecipato a un dibattito conclusivo nell’auditorium, un momento di sintesi e riflessione profonda sulle prospettive future.
Un ponte tra Università e Aziende
La manifestazione ha visto la partecipazione attiva di numerosi rappresentanti istituzionali e privati, offrendo una panoramica completa sulle opportunità post-maturità:
- Atenei: I rappresentanti delle principali università hanno illustrato l’offerta formativa e i requisiti di accesso, ponendo l’accento sui pre-requisiti umani necessari per affrontare il percorso accademico.
- Mondo del Lavoro: Professionisti e delegati del settore produttivo hanno condiviso insight preziosi sulle competenze più richieste e sulle dinamiche del mercato occupazionale, sia a livello locale che nazionale.
“Queste attività non sono semplici momenti informativi, ma percorsi strutturati volti a favorire la consapevolezza di sé e delle proprie attitudini.” — Dott.ssa Anna Vassallo, Dirigente Scolastica del Liceo “Alfonso Gatto”.
Il progetto
Il progetto rappresenta il culmine di un percorso di accompagnamento durato l’intero anno scolastico, coordinato con successo dalla Commissione Orientamento, nelle persone delle professoresse Mariangela Rivela e Giovanna Petillo.