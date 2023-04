Al via la Festa del carciofo a Capaccio Paestum: lunedì focus sulla Dieta Mediterranea con Beppe Convertini

Al via sabato 22 Aprile la tanto attesa festa del Carciofo di Paestum IGP nel suggestivo borgo di Gromola, situato a Capaccio-Paestum. L’evento, giunto ormai alla sua edizione numero XXV, si prospetta come un’appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e della tradizione culinaria italiana.

L’evento

La manifestazione, che si sviluppa dal 22 al 25 Aprile e si ripeterà anche il 29 Aprile e il 1° Maggio 2023, offre una serie di novità culinarie e non solo, che renderanno questi giorni di festa ancora più speciali. Tra le nuove proposte si segnalano le aree espositive ampliate, che raggiungeranno una superficie di 1.000 metri quadrati, all’interno delle quali saranno presenti diversi mezzi agricoli utilizzati nella coltivazione del prezioso carciofo di Paestum IGP. Inoltre, saranno allestiti nuovi stand in cui saranno preparati e serviti primi piatti, secondi e dolci, tutti realizzati con un’unica protagonista: il carciofo.

Le novità

Uno dei piatti più attesi è il “Cestino Primavera”, una delizia per i vegetariani, preparata con una base di pane farcita con carciofi, zucchine, carote e patate. Una vera e propria esplosione di sapori che soddisferà anche i palati più esigenti. L’obiettivo dell’evento è quello di valorizzare il carciofo di Paestum IGP, prodotto di eccellenza della zona, e di promuoverne l’utilizzo in cucina secondo la dieta mediterranea, celebre per la sua bontà e i suoi benefici per la salute.

Focus sulla Dieta Mediterranea con Beppe Convertini

Ma la festa del Carciofo di Paestum IGP non si limita solo all’enogastronomia. Sarà infatti possibile partecipare a interessanti convegni sulla tematica del carciofo e della dieta mediterranea. Tra questi, spicca il convegno “Il Carciofo di Paestum IGP nella dieta mediterranea”, che si terrà il 24 Aprile alle 18.00 e sarà moderato da Beppe Convertini, noto conduttore del programma televisivo Linea Verde RAI. Tra i relatori di prestigio che interverranno al convegno figurano il Sindaco di Capaccio-Paestum, Franco Alfieri, l’Onorevole Attilio Pierro, membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Andrea Volpe, Consigliere della Regione Campania, Valerio Calabrese, Direttore del museo vivente della Dieta Mediterranea, Vito Busillo, Presidente Coldiretti Salerno, Gennaro Velardo, Presidente Italia Ortofrutta, Alfonso Esposito, Presidente O.P. Terra Orti e del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP, e Emilio Ferrara, Direttore O.P. Terra Orti e del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP.

La serata del 24 in compagnia di Gigione

La serata del 24 aprile sarà allietata anche dalla presenza del famoso cantante Gigione il quale, insieme ai suoi figli Jò Donatello e Menayt, intratterranno il pubblico con un concerto. L’organizzazione della manifestazione è curata dall’associazione culturale “Il Tempio di Hera Argiva” con la collaborazione dal Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP e dalla O.P. Terra Orti.