Ecco come preparare una pasta cremosa con i carciofi di Paestum e pancetta in 5 minuti

La cucina campana è conosciuta in tutto il mondo per i suoi piatti gustosi e sfiziosi, e la pasta cremosa ai carciofi di Paestum e pancetta non fa eccezione.

Questo piatto è una vera e propria delizia per il palato, grazie all’abbinamento perfetto tra i carciofi di Paestum, la pancetta e la cremosità della salsa.

I carciofi di Paestum, eccellenza del Cilento

I carciofi di Paestum sono una varietà di carciofo tipica della Campania, coltivata nella zona del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

Questa zona è particolarmente adatta alla coltivazione di questa pianta, grazie al clima mite e alla fertilità del terreno.

I carciofi di Paestum si distinguono per il loro sapore delicato e per la loro consistenza morbida e succulenta.

La pancetta, invece, è un ingrediente gustoso e versatile, utilizzato spesso nella cucina italiana per arricchire i piatti di sapore e consistenza.

In questo caso, la pancetta a cubetti viene utilizzata per creare una base saporita per la salsa, insieme alla cipolla e all’aglio.

La cremosità della salsa, invece, è data dalla panna da cucina e dal parmigiano reggiano grattugiato, che si fondono insieme per creare una consistenza morbida e avvolgente, perfetta per la pasta.

La pasta più adatta per questo piatto è quella corta, come le penne o i rigatoni, in grado di trattenere la salsa e i cubetti di carciofi e pancetta.

La pasta va cotta al dente e poi saltata in padella con la salsa, il parmigiano e una macinata di pepe nero a piacere.

Proprietà nutrizionali del carciofo

la pasta cremosa ai carciofi di Paestum e pancetta è una fonte di carboidrati complessi, proteine e grassi, ma anche di fibre e vitamine, grazie ai carciofi.

Tuttavia, va consumata con moderazione a causa del contenuto di grassi saturi della panna e del parmigiano.

Ingredienti

320g di pasta (preferibilmente penne o rigatoni)

4 carciofi di Paestum

100g di pancetta a cubetti

1 cipolla bianca

1 spicchio d’aglio

200ml di panna da cucina

50g di prmigiano reggiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe nero q.b.

Il procedimento

Pulire i carciofi di Paestum, eliminando le foglie esterne più dure e la barba interna, tagliarli a cubetti e metterli in acqua acidulata con il succo di un limone per evitare l’ossidazione.

In una padella antiaderente, far rosolare la pancetta a cubetti con l’olio extravergine d’oliva, unire la cipolla bianca tritata e l’aglio schiacciato e far soffriggere fino a doratura.

Aggiungere i cubetti di carciofi scolati e far cuocere per circa 10-15 minuti, aggiungendo un po’ d’acqua se necessario, fino a che i carciofi non saranno morbidi.

Aggiungere la panna da cucina e far cuocere per 5-10 minuti fino a che la salsa non si addensa.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata seguendo le istruzioni sulla confezione, scolarla al dente e versarla nella padella con la salsa.

Aggiungere il parmigiano reggiano grattugiato, mescolare bene il tutto fino a che la pasta non sarà ben condita e cremosa.

Servire caldo con una macinata di pepe nero a piacere.

I carciofi di Paestum sono una fonte ricca di vitamine, soprattutto vitamina C, acido folico e vitamina K.

Sono anche un’ottima fonte di fibre e minerali come il ferro, il magnesio e il potassio. La pancetta è ricca di proteine e grassi, mentre la pasta fornisce carboidrati complessi.

La panna e il parmigiano reggiano contribuiscono a rendere il piatto cremoso e gustoso, ma vanno consumati con moderazione a causa del loro contenuto di grassi saturi.

Tempo di cottura:

Il tempo di cottura dei carciofi dipende dalla loro dimensione e dalla loro freschezza. In generale, i cubetti di carciofi impiegano circa 10-15 minuti per cuocere a fuoco medio-basso.

Per accompagnare la pasta cremosa ai carciofi e pancetta, consiglio un vino bianco della Campania come la Fiano di Avellino DOCG.

Questo vino è caratterizzato da un sapore fruttato e fresco, con note agrumate e minerali che si sposano bene con i sapori della pasta ai carciofi e pancetta.

In alternativa, puoi optare per un Greco di Tufo DOCG, anch’esso proveniente dalla Campania e caratterizzato da un gusto secco e minerale con sentori di frutta a polpa bianca e agrumi.

Entrambi i vini si sposano bene con piatti a base di carciofi e sono in grado di bilanciare la cremosità della salsa e la sapidità della pancetta.