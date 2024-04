Eboli, 25 aprile: una cerimonia solenne ma sottotono in segno di cordoglio

Un 25 aprile con la proclamazione del lutto cittadino in Città in segno di cordoglio e vicinanza per la prematura scomparsa del piccolo Francesco Pio D’Amaro. C’erano i rappresentanti delle forze dell’ordine e diversi esponenti dell’amministrazione comunale e accanto al Sindaco di Eboli Mario Conte e al Presidente del Consiglio Comunale Cosimo Brenga, Il Comandante del Comando Comprensorio militare di Persano e la medaglia d’oro al valore militare del colonnello Carmine Calò, appuntata al petto della figlia Elvira.

Una cerimonia nel ricordo del piccolo Francesco Pio

Agli alunni rappresentanti delle scuole del territorio è stato affidato il compito di leggere un pensiero. “Credo che questa giornata sia davvero importante perché ci ricorda che anche le cose che oggi ci sembrano più scontate in realtà sono state combattute con coraggio e forza e rappresentano un invito a desiderare sempre di essere liberi, coraggiosi e fedeli ai nostri principi” ha scritto e poi letto Dionisio Della Corte alunno della classe III A, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Matteo Ripa.

Lutto cittadino

Bandiera a mezz’asta sul balcone posto sulla facciata principale del Municipio in via Matteo Ripa e lutto cittadino.