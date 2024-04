“Un Giorno da Certosino”: laboratori, video contest e tanto altro per scoprire la Certosa di Padula e il Vallo di Diano

Torna “Un Giorno da Certosino”, il progetto di promozione territoriale ideato dalla Cooperativa sociale Il Sentiero e sostenuto dalla Regione Campania. Un’occasione unica per immergersi nella storia, nella cultura e nella bellezza della Certosa di San Lorenzo a Padula, patrimonio UNESCO dell’Umanità, e del suo territorio, il Vallo di Diano.

Il programma

Il programma, ricco di eventi e attività gratuite per tutti, si svolgerà ad aprile e maggio presso gli spazi esterni della Certosa. Laboratori educativi per bambini e adulti, esposizioni di prodotti artigianali e tipici, rappresentazioni teatrali, un’estemporanea di pittura e tanto altro ancora.

Tra i laboratori più attesi, il Laboratorio del Colore, il Laboratorio dei Monaci Spezieri per riconoscere le piante officinali, il Laboratorio di Fotografia e la masterclass di cucina per scoprire ricette povere della tradizione contadina.

Il progetto “Un Giorno da Certosino” non si limita solo alle attività in loco, ma lancia anche la terza edizione del Video Contest “Un giorno da Certosino. Racconta il tuo paese in tre minuti“. Un invito a studenti, giovani, associazioni e pro loco della Campania a realizzare un video di massimo 3 minuti per raccontare la bellezza e le peculiarità del proprio paese.

I premi in palio

I premi per i vincitori del Video Contest sono di 800 euro per ciascuna delle quattro sezioni: premio scuole regione Campania, premio patrimonio immateriale, premio patrimonio artistico culturale, premio patrimonio ambientale.

La scadenza per il caricamento dei video è il 10 maggio 2024. L’evento finale del Videocontest si terrà sabato 25 maggio 2024 presso la Certosa di San Lorenzo a Padula.