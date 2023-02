Pasta con le melanzane: una ricetta deliziosa e facile da preparare per tutta la famiglia

La pasta con le melanzane è un primo piatto classico e facile da preparare che richiede pochi ingredienti. Di seguito vi spieghiamo la ricetta per preparare un pranzo veloce che piace a tutta la famiglia.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per realizzare una deliziosa pasta con le melanzane sono: 500 g di pasta a scelta, 2 melanzane medie, 2 spicchi d’aglio, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale q. b., 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, pepe q. b., 50 g di parmigiano grattugiato. Se piace, si possono aggiungere delle olive nere snocciolate e qualche foglia di basilico fresco.

Il procedimento

Per preparare la pasta con le melanzane, iniziare sbucciando le melanzane e tagliandole a piccoli cubetti. Farli saltare in padella per circa 10 minuti con l’olio e l’aglio tritato. Aggiungere un po’ di acqua calda per far insaporire meglio le melanzane e coprire con un coperchio. Lasciar cuocere per circa 10-15 minuti, fino a quando le melanzane risultano morbide. Nel frattempo, portare ad ebollizione l’acqua salata in una pentola e cuocere la pasta preferita. Quando la pasta è pronta, scolarla e mescolarla nella padella con le melanzane, aggiungendo il prezzemolo tritato, il pepe, il parmigiano grattugiato e le eventuali olive nere. Mescolare il tutto per far amalgamare gli ingredienti.

Come servire la pasta con le melanzane

La pasta con le melanzane è pronta per essere servita. Si consiglia di accompagnarla con una spolverata di prezzemolo tritato o di basilico fresco, e di una manciata di parmigiano grattugiato. La pasta con le melanzane può anche essere servita come contorno di carne o di pesce.

Vino da abbinare alla pasta con le melanzane

Per accompagnare al meglio la pasta con le melanzane si consiglia un vino rosso leggero come un rosato o un vino bianco leggero come un Sauvignon Blanc. Questi vini daranno al piatto un tocco di freschezza e armonizzeranno al meglio con la delicatezza delle melanzane.

Proprietà nutritive delle melanzane

Le melanzane sono ricche di vitamina C, potassio e fibra. Sono anche un’ottima fonte di vitamina B6, magnesio e folato. Inoltre, le melanzane contengono antiossidanti, che aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari, e sono una buona fonte di ferro, che supporta la produzione di globuli rossi. Per preservare i nutrienti nella preparazione della pasta con le melanzane, si consiglia di non cuocerle troppo a lungo.