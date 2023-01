Coltivare il basilico in casa: ecco il segreto per averlo sempre a disposizione

Hai mai sognato di avere una scorta di basilico fresco a portata di mano tutto l’anno? Sei stanco dell’incessante corsa all’ultimo minuto per acquistare basilico al supermercato solo per vederlo appassire velocemente?

Bene, allora è arrivato il momento di imparare come coltivare il basilico in casa tua. In questo articolo, ti mostrerò come puoi coltivare il basilico in casa in modo che abbia una scorta costante di questa erba aromatica deliziosa e nutriente.

Che cos’è il basilico?

Il basilico è una pianta aromatica sempreverde che appartiene alla famiglia delle Labiate ed è coltivata nelle zone di clima temperato caldo. Originario dell’Africa tropicale, il basilico è uno degli aromi più diffusi e apprezzati in cucina, grazie al suo sapore intenso e al suo aroma caratteristico. Le foglie di questa erba aromatica sono usate sia per condire piatti come la pizza e le pasta, sia per infusi e tisane. Il basilico può essere facilmente coltivato anche in casa, permettendo di averlo a disposizione tutto l’anno.

Come coltivare il basilico in casa tutto l’anno?

Coltivare il basilico in casa tutto l’anno è abbastanza semplice se si conoscono le giuste tecniche. La prima cosa da fare è acquistare le piantine o usare semi di basilico per farne crescere una in un vaso. Si dovrà poi trovare un posto luminoso, ma non direttamente esposto al sole, dove mettere il vaso. Per quanto riguarda la temperatura, è meglio evitare quelle troppo alte o troppo basse, quindi evitare i davanzali o altri spazi esposti al sole diretto o i luoghi freddi come le cantine. Per dare un po’ di umidità aggiuntiva si può posizionare un sottovaso con acqua e/o spruzzare acqua sulle foglie del basilico ogni tanto.

Che vaso usare per la coltivazione?

Per la coltivazione del basilico in casa si consiglia di utilizzare un vaso abbastanza profondo (fino a 20 cm) per consentire alle radici di crescere bene. Si consiglia inoltre di usare della terra specifica per piante aromatiche, oppure mischiarla con terriccio universale e torba oppure, ancora meglio, con terra di foglie, sabbia grossolana e fertilizzante organico liquido.

Quante volte innaffiare il basilico?

L’innaffiamento del basilico in casa dovrebbe essere regolare ma non eccessivo: basterà controllare che il terreno sia sempre umido ma non fradicio e bagnare solo quando necessario (ogni 2-3 giorni nella stagione estiva). Nella stagione invernale sarà necessario annaffiare meno spesso per evitare che la piantina soffra eccessive escursioni termiche o che marciscano le radici a causa dell’umidità costante.

Altri consigli pratici per coltivare il basilico

Per mantenere il basilico sano e vigoroso nella stagione estiva è consigliabile rimuovere i fiori appena compaiono perché tendono ad indebolire la piantina; inoltre è importante ricordarsi di concimare regolarmente con fertilizzanti organici come letame maturo o compost. Se si ha la possibilità di espandere la mini-serra domestica, si potrà ricoprire il vaso con un sacchetto di plastica trasparente per creare un ambiente più umido e fresco nel quale il basilico potrà prosperare anche nella stagione più calda.

Coltivare il basilico in casa è un’esperienza divertente e soddisfacente. Il processo non richiede molto tempo e può essere facilmente adattato a qualsiasi spazio. Con un po’ di pazienza e di cura, avrai una bella pianta di basilico da portare a tavola tutto l’anno. E tuo cibo sarà ricco di sapori freschi e naturali.