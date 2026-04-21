Elezioni a Celle di Bulgheria, il sindaco Marotta: «continueremo con nuove leve»

Le elezioni amministrative sono alle porte. Diversi sono i Comuni cilentani dove il prossimo 24 e 25 Maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale. Tra questi anche il comune di Celle di Bulgheria dove il Sindaco in carica Gino Marotta è pronto a scendere nuovamente in campo.

“Nuove leve per il rinnovamento”

“In queste settimane stiamo verificando insieme ai consiglieri uscenti la volontà di continuare lungo questo percorso – ha affermato il primo cittadino Marotta – Sicuramente se lo dovessimo fare avremo al nostro interno una forte innovazione. Almeno il 50% dovrà essere composto da nuove leve per il rinnovamento, come qualcuno va dicendo in giro. Invece stiamo lavorando molto per cercare di avere una forte componente femminile visto che c’è un po’ di carenza.

Vogliamo stimolare soprattutto le donne che però hanno una forma di riserva a mettersi in politica. Ritengo invece che sono le più brave a fare politica. Al momento abbiamo già delle adesioni e dunque stiamo lavorando per completare la nostra compagine in queste sere, per arrivare pronti al 24 Aprile”, conclude.