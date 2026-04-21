Cilento

Blitz interforze a Campolongo di Eboli: controlli a tappeto nella fascia litoranea tra Battipaglia e Capaccio

Operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e Finanza sulla fascia costiera tra Eboli e Battipaglia. Massima allerta e posti di blocco: ecco cosa sta accadendo

Antonio Elia

È in corso da questa mattina un articolato servizio di controllo interforze nella fascia litoranea di Campolongo di Eboli, nel tratto a confine con Battipaglia e Capaccio. Sul posto stanno operando congiuntamente gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia, i Carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza.

Le attività si stanno svolgendo in modo capillare lungo l’intera area interessata, con posti di controllo e verifiche mirate. Al momento, tuttavia, vige il massimo riserbo da parte delle autorità coinvolte, che non hanno ancora diffuso dettagli ufficiali sull’operazione.

I fatti

Secondo prime indiscrezioni, i controlli potrebbero essere collegati a verifiche nel comparto degli extracomunitari, ma si attendono eventuali comunicazioni nelle prossime ore per chiarire la natura e gli obiettivi dell’intervento.

L’operazione rientrerebbe in un più ampio piano di monitoraggio del territorio, volto a garantire maggiore sicurezza e legalità in una zona particolarmente frequentata, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva

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