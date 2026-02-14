Il maltempo fa danni anche a Salerno: il lungomare continua a crollare

Il maltempo che nelle ultime ore ha investito la provincia di Salerno fa sentire il suo peso anche nel capoluogo, dove, in particolare, il mare in burrasca, non da tregua al già provato lungomare della città. Nuove voragini si aprono nella zona di torrione, nell’area dei Giardini di Asia, lì dove già qualche giorno fa si era registrato un importante crollo.

Lungomare continua a crollare

Le transenne che inizialmente delimitavano la sola area del primo cedimento, adesso corrono per tutta la porzione del lungomare. Le alte onde e il mare in tempesta continuano a scavare, e la “ferita” del lungomare si amplia. Almeno due i cedimenti registrati, ma è l’intera porzione subito a ridosso del mare ad essere pericolante. E non va meglio in altre zone della città. In via Fra Generoso, a ridosso del viadotto Gatto, giovedì si è registrata una frana che ha mandato in tilt la circolazione per diverso tempo. Interdetta anche l’area subito al di sotto di Forte La Carnale, dove nei giorni scorsi sono caduti alcuni massi.

Detriti e residui sulle spiagge del litorale

L’attenzione resta alta vista l’allerta meteo arancione diramata per oggi dalla protezione civile. Dopo i danni creati dal maltempo dei giorni scorsi, tra allagamenti, frane, evacuazioni e strade chiuse, c’è il timore che le annunciate precipitazioni intense e le mareggiate possano fare ulteriori danni.