Il Golfo di Policastro omaggia le giovani vittime della strada: una giornata tra fede e memoria

Il Golfo di Policastro si è stretto ieri, domenica 16 novembre, con un caloroso abbraccio, alle famiglie dei diversi giovani vittime della strada, nella giornata mondiale dedicata alla loro memoria.

La giornata

Una domenica dal sapore particolare iniziata nel piccolo borgo collinare di Torraca dove il ricordo dei giovani, deceduti a seguito di un incidente stradale, è riecheggiano per tutte le stradine del paese tra la commozione dei familiari e dei tanti presenti.

Nel pomeriggio invece una solenne messa si è tenuta nella Chiesa dell'”Immacolata” a Sapri, alla presenza sempre dei familiari delle vittime della strada.

Una solenne celebrazione nel nome di Dio

Ad officiarla è stato il parroco Don Raffaele Brusco che, nel corso dell’omelia, ha ricordato come l’amore di Dio garantirà a tutti la vita eterna.

“Una delle frasi più belle dette dal Signore è “nemmeno un capello sul vostro capo verrà perduto” – ha ricordato il parroco – Un pensiero che dobbiamo ricordare soprattutto nei momenti più difficili. Quando siamo amati dal Signone viviamo nella gloria eterna”.

Tra fede e memoria

Pensieri che hanno raggiunto il cuore di tutti i presenti e dei familiari dei giovani del Golfo troppo presto strappati alla vita.

Un dolore che da ormai tanti anni, troppo anni, accompagna i familiari di Maria Dorotea di Sia, Angela Giannetti e Lorenzo Pio Coronato: i tre giovani che hanno perso la vita a causa di un incidente stadale e mai dimenticati.