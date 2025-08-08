Attualità

Il Festival della Dieta Mediterranea compie 10 anni: arte, musica e futuro sostenibile nel cuore del Cilento

Il tema 2025, “Terre rare, terre future”, è un invito a riflettere sulla crisi ecologica e sociale, ma anche sulla forza rigenerativa dei territori marginali, sulle pratiche del vivere bene e sui nuovi immaginari per il futuro

Comunicato Stampa

8 Agosto 2025

Pioppi palazzo vinciprova

Il Festival della Dieta Mediterranea festeggia i suoi primi dieci anni con un’edizione ricca di appuntamenti, visioni e protagonisti. Dal 27 luglio al 21 settembre, il borgo cilentano di Pioppi, patria della Dieta Mediterranea e culla di Ancel Keys, si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dove cultura, sostenibilità, paesaggio, arte e comunità si intrecciano nel nome del Mediterraneo.

Il tema

Il tema 2025, “Terre rare, terre future”, è un invito a riflettere sulla crisi ecologica e sociale, ma anche sulla forza rigenerativa dei territori marginali, sulle pratiche del vivere bene e sui nuovi immaginari per il futuro. Il programma, costruito in sinergia con enti culturali, fondazioni e partner istituzionali, ospiterà oltre 50 eventi tra incontri, laboratori, mostre, concerti e performance.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti più attesi, torna la suggestiva rassegna dei “Concerti all’alba” che accompagnerà sei domeniche estive con musica dal vivo all’alba sulla spiaggia di Pioppi: un’esperienza che unisce spiritualità, natura e linguaggi musicali contemporanei.

Grande rilievo anche alla mostra d’arte “Resistenze e Oppressioni. Pittura civile da Ortega a Levi”, visitabile dall’ 8 agosto all’8 settembre nelle sale del Museo Vivente della Dieta Mediterranea, con opere di José Ortega e Carlo Levi in dialogo sul tema della questione meridionale e della dignità dei popoli oppressi.

Tra gli ospiti speciali di questa edizione spiccano la giornalista di Repubblica Giovanna Casadio, che presenterà il suo toccante libro “Arrivammo a destinazione”, un racconto sulle rotte migratorie e le storie di chi lascia il Sud in cerca di una nuova vita, offrendo uno spunto importante sul fenomeno dell’emigrazione ieri e oggi; e il fumettista Maicol & Mirco, autore amato da grandi e piccoli, protagonista di un incontro/laboratorio pensato per i bambini, all’insegna della creatività, dell’ironia e della narrazione a fumetti, che presenterà anche il volume “Ricette del cavolo”, realizzato con un collettivo di artisti per sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale ed etica a tavola.

Il Festival si avvale dei patrocini di:
Fondazione Symbola, Accademia dei Georgofili, Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, e della collaborazione di Legambiente, Museo Vivente della Dieta Mediterranea, Comune di Pollica e numerosi partner nazionali. Con il sostegno di BCC Campania Centro, BioRepack, Miras e altre realtà impegnate in progetti culturali e ambientali.

Un festival gratuito, partecipato e inclusivo che anche quest’anno celebra la Dieta Mediterranea come patrimonio vivente, non solo alimentare ma culturale, sociale ed ecologico.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Ennesimo incendio a Pisciotta: distrutti ettari di vegetazione

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel primo pomeriggio di oggi tra la frazione di Caprioli e il capoluogo di Pisciotta. Ad essere interessato dalle fiamme un intero versante […]

Maria Emilia Cobucci

08/08/2025

Teggiano accende la magia del Medioevo: tutto pronto per “Alla Tavola della Principessa Costanza”. Le interviste

Tra le novità annunciate, spiccano i fuochi d’artificio sincronizzati con la musica durante l’Assalto al Castello e l’allestimento di un palco d’onore per la coppia principesca, che sarà posizionato in modo ancora più scenografico

Federica Pistone

08/08/2025

Ad Agropoli il Festival della Teologia “Incontri”, serate di riflessione e musica nel segno della Speranza

Grande partecipazione anche quest'anno all'ottava edizione del Festival della Teologia "Incontri" sul tema della Speranza

Vito Rizzo

08/08/2025

Montecorice, inaugurate panchina e cassetta rossa per dire basta alla violenza

Una giornata di sensibilizzazione, ma anche di confronti e consigli sui passi da intraprendere quando ci si ritrova in queste dinamiche così ardue da gestire

Manuel Chiariello

08/08/2025

gelbison francesco corriere

Gelbison: ufficiale l’arrivo del portiere Francesco Corriere in prestito dalla Salernitana

Nel corso della passata stagione, il giovane estremo difensore ha raggiunto un traguardo di rilievo debuttando tra i professionisti in Serie B, nella gara tra Salernitana e Cesena disputata allo stadio Arechi.

Alessandro Pippa

08/08/2025

Agropoli Cilento Servizi, rinnovato il CDA: Mimmo Gorga nominato presidente

I profili individuati si distinguono per competenze specifiche nei settori strategici della pubblica amministrazione e della gestione operativa

Raffaella Giaccio

08/08/2025

Maxi Store Decò di Agropoli lancia la promozione estiva

Partono oggi, 8 agosto, le offerte estive del Maxi Store Decò – Gruppo Infante in località Mattine

Redazione Infocilento

08/08/2025

festa dei sapori cicerali

Festa dei Sapori Cilentani a San Felice di Cicerale: un trionfo in quattro serate

La Festa dei Sapori Cilentani, organizzata dall’Associazione Culturale San Felice, ha registrato un successo senza precedenti

Redazione Infocilento

08/08/2025

A Sapri polemica sulla delibera per la tutela dell’immagine, Gentile: “Nessuna censura, difendiamo la città”

Tante le polemiche dopo la diffusione del contenuto della delibera soprattutto per il pericolo di un'eventuale censura relativa ai commenti dei cittadini e al loro disappunto nei confronti degli atti che quotidianamente vengono adottati dall'amministrazione comunale

Maria Emilia Cobucci

08/08/2025

Eventi feste sagre

Appuntamenti del weekend tra musica e sapori nel salernitano

Il weekend che va dall'8 al 10 agosto 2025 si preannuncia ricco di appuntamenti nella provincia di Salerno. Ecco tutti gli appuntamenti

Angela Bonora

08/08/2025

furto auto

Marina di Casal Velino, rubata un’auto nella notte: indagini in corso

Furto nella notte a Marina di Casal Velino, in via Velia. Una Fiat 500 Abarth, parcheggiata davanti a un’attività commerciale, è stata rubata mentre i proprietari si trovavano a casa. […]

Chiara Esposito

08/08/2025

Nuove tappe Metrò

Nasce la Linea B1 del Metrò del Mare: da Agropoli a Sapri per scoprire la costa cilentana via mare

È stata inaugurata una nuova linea del “Metrò del Mare” che offre un comodo collegamento via mare tra Agropoli e Sapri, consentendo di scoprire la bellezza della costa cilentana

Ernesto Rocco

08/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza