Il fascino intramontabile del “Pompone”: a Battipaglia torna il Ducati Monster Event

Il rombo dei motori bicilindrici è pronto a tornare protagonista nel cuore della Campania. Domenica 31 maggio 2026, la cornice del Circuito del Sele di Battipaglia ospiterà la sesta edizione del DME – Ducati Monster Event, il raduno nazionale dedicato interamente a uno dei modelli più iconici della storia del motociclismo mondiale. Mancano circa settanta giorni a un appuntamento che si preannuncia come il più partecipato di sempre, richiamando centinaia di appassionati da ogni regione d’Italia, con una massiccia partecipazione prevista anche dai territori di Formia e zone limitrofe.

Un’intera giornata dedicata alla “famiglia” Monster

L’evento, ormai consolidato nel calendario motociclistico nazionale, non è soltanto una parata di mezzi meccanici, ma un momento di aggregazione profonda. L’organizzatore e presidente del gruppo, Schepis Raffaele, ha lavorato per confermare l’identità di una manifestazione che punta a riunire quella che definisce come una vera e propria “famiglia unita dalla stessa passione”. La giornata inizierà ufficialmente alle ore 9:30, ora in cui i cancelli del circuito apriranno per accogliere i partecipanti e i visitatori curiosi di ammirare le evoluzioni stilistiche di un modello che ha fatto la storia del design italiano.

Il programma: tra adrenalina in pista e tecnica di guida

Le attività previste per questa sesta edizione sono numerose e variegate, pensate per soddisfare sia l’anima sportiva che quella conviviale dei partecipanti. Il programma include un’entusiasmante Go Kart Race e la classica parata in pista, momento simbolico in cui tutte le Ducati Monster presenti sfileranno sul tracciato. Grande attenzione sarà riservata alla sicurezza e alla competenza tecnica grazie agli interventi di tecniche di guida a cura di Dynamic School. Non mancherà la competizione estetica con il contest “Moto dell’Evento”, dove verrà premiato l’esemplare più curato o originale tra i presenti.

Eccellenze enogastronomiche e intrattenimento

Oltre all’adrenalina tra i cordoli, l’edizione 2026 introduce significative novità sul fronte dell’ospitalità. Quest’anno l’organizzazione propone una formula street food d’eccezione che punta sulla valorizzazione del territorio: i partecipanti potranno godere di sessioni di degustazione di mozzarella di bufala, pizza e barbecue. L’intera giornata sarà accompagnata da musica dal vivo, set fotografici e riprese video dedicate, con la consegna di premi finali per i partecipanti. Per ogni necessità informativa, l’organizzazione ha messo a disposizione una info line dedicata presieduta dallo stesso Raffaele Schepis.