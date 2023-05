Il Comune di Sant’Arsenio: nuovo sito web e servizi digitali migliorati grazie ai finanziamenti europei

Il Comune di Sant’Arsenio, guidato dal sindaco Donato Pica, sta per cambiare l’aspetto e le funzionalità del suo sito web istituzionale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del cittadino nel suo utilizzo e nei servizi digitali offerti. Grazie a un finanziamento di 79.922 euro assegnato nell’ambito della Misura “1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” a valere del Pnrr e finanziato dall’Unione Europea nell’iniziativa “NextGenerationEU”, l’ente potrà mettere in atto i processi di digitalizzazione che ha programmato.

Nuove funzionalità e accessibilità da dispositivi mobili

Il finanziamento consentirà al Comune di Sant’Arsenio di implementare nuove funzionalità e servizi accessibili con un solo clic dal sito web istituzionale www.comune.santarsenio.sa.it. Inoltre, un’app chiamata “Municipium” permetterà ai cittadini di accedere dal proprio smartphone o tablet alle varie sezioni dedicate, rendendo più facile e immediato il collegamento con l’ente e tutti i servizi telematici disponibili.

Lo sportello telematico polifunzionale

Il sito web istituzionale del Comune di Sant’Arsenio avrà un ulteriore punto di accesso per il cittadino, lo sportello “Telematico Polifunzionale”, dove sarà possibile trovare tutta la modulistica necessaria per ogni servizio offerto dall’ente. Grazie alla digitalizzazione dei processi, sarà possibile effettuare tutte le pratiche e le richieste necessarie in modo più rapido e comodo, senza la necessità di recarsi fisicamente in municipio.

In sintesi, il Comune di Sant’Arsenio sta lavorando per migliorare l’esperienza del cittadino nella fruizione dei suoi servizi e per semplificare le procedure grazie alla digitalizzazione. Il finanziamento europeo e la nuova piattaforma digitale Municipium rappresentano un’opportunità importante per un territorio in continua evoluzione tecnologica.