“Il Cilento torna nella pittura del Grand Tour”: l’arte celebra la bellezza del territorio

Si rinnova l’appuntamento con l’Associazione Culturale Galleria D’Arte “La Fancivlla Offerente” di Albanella, che anche quest’anno promuove una nuova iniziativa per la diffusione dell’arte e della cultura con un evento che inizia il 12 giugno e termina con la mostra collettiva il 25 giugno alle ore 19.30 presso Villa Salati, 917 Paestum.

In armonia e continuità con gli eventi artistici finora organizzati dalla A.C. Fanciulla Offerente Galleria d’Arte, il progetto in questione intende continuare il percorso artistico di valorizzazione e promozione del nostro territorio attraverso l’opera di pittori figurativi invitati a dipingere il paesaggio naturale ed architettonico dei paesi della Chora Pestana.

Il progetto

Il presente progetto, il Cilento torna nella pittura del “Grand Tour” intende anche tramandare alla nostra popolazione e, perché no, alla storia dell’Arte la bellezza del nostro territorio attraverso l’interpretazione ed il filtro dell’occhio di valenti artisti paesaggisti che sapranno ancora restituirci ora, come allora, bellezza ed emozioni destinate a dilatare la nostra coscienza e ad elevare il nostro spirito. E’ la storia dell’Arte a ricordarci quella felicissima stagione artistica della Scuola di Posillipo prima e di Resina poi, che ha visto la nostra Regione essere culla e protagonista di valori che hanno forgiato generazioni di artisti non solo italiani: basti pensare appunto alla grande esperienza del Gran Tour, che, avvertita nel passato come indispensabile a completare la formazione delle giovani leve intellettuali ed artistiche di quel tempo, vide la nostra provincia, in particolare con la città di Paestum, protagonista assoluta!

Un progetto di impegno culturale, sociale e civile volto alla “narrazione artistica” del paesaggio cilentano che storicamente e’ stato fonte di felice ispirazione per pittori, poeti, letterati e studiosi che a titolo diverso ne hanno esaltato il carattere e la bellezza. Non solo opera di promozione e valorizzazione della “Bellezza Diffusa” che esiste e resiste ancora, ma soprattutto di potenziamento attraverso la forza dell’Arte, di quell’antico “legame storico” che da sempre unisce i nostri paesi. Un legame antico che questo progetto, con un’azione condivisa, vuole specchiare in quel sentimento di Identità e di Appartenenza alla “Storia” che da sempre costituisce una delle più importanti risorse, e non solo culturale, della nostra terra.

I partecipanti

Pittori partecipanti: ELENA POLTAVSKA, ROLF HELLEM, JARED BRADY, SIMON SCHMIDTIL progetto durerà dal 12 giugno al 26 giugno 2025 e coinvolgerà i Comuni di Capaccio Paestum, Altavilla Silentina e Albanella. I quattro validi pittori paesaggisti di nazionalità diverse soggiorneranno per un periodo di tempo (15 giorni) che permetterà loro di entrare in contatto e cogliere il “genius loci” del nostro suggestivo territorio cilentano ed immortalarlo sulle tele. Il progetto prevede la permanenza dei pittori per la durata di 4 giorni nei singoli Comuni. L’ultimo giorno di permanenza sarà allestita la mostra dei lavori eseguiti in loco. Mostra ad Altavilla Silentina il giorno 16 giugno 2025 alle ore 19.00, Centro Storico. A fine evento tutti i lavori eseguiti nei diversi Comuni, saranno esposti in una mostra collettiva a Paestum, presso Villa Salati, 917 il giorno 25 giugno 2025 alle ore 19.30.