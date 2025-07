Il Cilento si anima: un weekend di eventi tra tradizioni, musica e cultura dal 25 al 27 luglio 2025

Il Cilento si prepara a vivere un fine settimana intenso e variegato, proponendo un calendario di appuntamenti che spaziano dall’enogastronomia alla musica, dalla moda alla cultura.

Dal 25 al 27 luglio 2025, diverse località del territorio si animeranno con iniziative pensate per residenti e visitatori, consolidando la reputazione della regione come polo attrattivo per eventi di qualità.

Sagra dei sapori tradizionali del Cilento

Venerdì 25 luglio si concluderà la 3^ edizione della Sagra dei Sapori tradizionali del Cilento a Poderia in Località Pantrato in Via Santa Sofia, con inizio alle ore 20.00. L’evento, promosso dall’Associazione “La Cilentana” con i patrocini della Regione Campania, della Provincia di Salerno, dei Comuni di Celle di Bulgheria e Altamura, e del Comune di San Michele di Bari, vedrà nella serata di venerdì l’esibizione di Pizzica Te Focu – dalla Puglia. Saranno disponibili servizio navetta e parcheggio gratuito.

Ritorno al Borgo a Castelnuovo Cilento

Il pittoresco borgo di Castelnuovo Cilento ospiterà la 29^ edizione di Ritorno al Borgo. L’evento animerà la località per tre giorni, con un ricco programma che include:

Venerdì 25 luglio : la serata sarà all’insegna della musica popolare con l’esibizione di Tammorrasia .

: la serata sarà all’insegna della musica popolare con l’esibizione di . Sabato 26 luglio: spazio alla moda con una sfilata che vedrà la partecipazione di Soverano e Unika, arricchita dalla presenza di ROADMASTER GARADGE e del club HARLEY DAVIDSON. L’inizio è previsto per le ore 19:00.

Trentinara Music&More 2025

Il Centro Storico di Trentinara sarà il cuore del festival Trentinara Music&More 2025, che proporrà tre serate dedicate alla musica:

Venerdì 25 luglio : un omaggio a Rino Gaetano con il tributo ufficiale che vedrà la partecipazione di Alessandro Gaetano .

: un omaggio a con il tributo ufficiale che vedrà la partecipazione di . Sabato 26 luglio : l’artista Filippo Graziani si esibirà con Ottanta buon compleanno Ivan una festa itinerante, un tributo al padre Ivan Graziani.

: l’artista si esibirà con Ottanta buon compleanno Ivan una festa itinerante, un tributo al padre Ivan Graziani. Domenica 27 luglio: chiusura con i ritmi travolgenti di Antonio Castrignano’ & Taranta Sounds. Il festival offrirà anche laboratori per adulti e bambini e un’ampia selezione di street food.

Note sull’acqua a Punta Licosa

La suggestiva cornice di Punta Licosa a Castellabate sarà lo scenario per il concerto Note sull’acqua, in programma sabato 26 luglio 2025 alle ore 18.45.

Il Concerto Bandistico “S.Cecilia” di Castellabate, sotto la direzione del Maestro Leo Capezzuto, promette Note che accarezzano le onde, emozioni che restano nel cuore!.

COLTO circuito a Castellabate

Nell’ambito del programma COLTO circuito, il Castello dell’Abate a Castellabate Capoluogo ospiterà un importante appuntamento sabato 26 luglio alle ore 21:30. Protagonista della serata sarà Alessandro Di Battista, ex parlamentare e scrittore, per un incontro culturale di approfondimento.

Il Pennello d’Oro a Orria

A partire da domenica 27 luglio, Piano Vetrale frazione di Orria ospiterà l’apertura de Il Pennello d’Oro – Rassegna d’arte contemporanea – Sezione estemporanea e murales.

Presso il Centro Culturale “Paolo De Matteis”, prenderà il via la Mostra collettiva di artisti cilentani, un’occasione per ammirare le opere del talento locale in una rassegna che si protrarrà fino al 3 agosto.