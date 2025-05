Il Cilento per la prima volta nella guida “Lonely Planet”: la presentazione a Palazzo ReSilente

È una notizia destinata a lasciare il segno: il Cilento entra per la prima volta nella guida Lonely Planet, la pubblicazione turistica più letta e venduta al mondo, punto di riferimento per milioni di viaggiatori internazionali.

Una vetrina per l’intero territorio

Un traguardo storico per un territorio ancora poco conosciuto dal turismo di massa, ma sempre più apprezzato per la sua autenticità, la natura incontaminata e la capacità di offrire esperienze profonde e genuine. A rendere possibile questo riconoscimento è stata la Via Silente, l’itinerario cicloturistico di oltre 600 km che attraversa il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni toccando borghi antichi, paesaggi montani e tratti di costa mozzafiato. Un viaggio lento, sostenibile, capace di raccontare il territorio in tutta la sua complessità, umanità e bellezza.

La presentazione a Velina di Castelnuovo Cilento il 23 maggio

La presentazione ufficiale dell’edizione 2025 della Lonely Planet, che dedica ampio spazio alla Via Silente e al Cilento, si terrà venerdì 23 maggio alle ore 19:00 a Velina di Castelnuovo Cilento, a Palazzo ReSilente, struttura simbolo e punto di riferimento per chi percorre la ciclovia. Sarà presente l’autore della guida, Denis Falconieri, che racconterà com’è nato l’inserimento del Cilento tra le nuove mete italiane segnalate ai viaggiatori di tutto il mondo.

«Da un paio d’anni a questa parte le guide Lonely Planet sono cambiate, sia dal punto di vista grafico che dei contenuti. Di conseguenza, è cambiato anche il nostro lavoro di autori – spiega Falconieri. – Oggi nelle guide trova molto più spazio il racconto delle esperienze. Perché se è importante sapere cosa c’è da vedere in una destinazione, è ancora più importante cercare di viverla entrando in contatto con la natura, con le persone, con le tradizioni. Ed è proprio questo che accade lungo la Via Silente, una ciclovia stupenda che permette di scoprire il Cilento e tutto ciò che lo rende un territorio unico, dalle montagne che custodiscono paesi e monumenti meravigliosi fino al litorale dove il mare regala scorci indimenticabili».

Gli obiettivi

Palazzo ReSilente, che ospiterà l’incontro, nasce proprio per sostenere e valorizzare il turismo legato alla Via Silente: un modello virtuoso di ospitalità e cultura locale che ha creduto fin dall’inizio in una visione diversa del viaggiare, fondata sull’incontro e sul rispetto del territorio. «Questo inserimento è molto più di una segnalazione – dichiara l’ideatore di Palazzo ReSilente Emmanuele Bianchini. È il riconoscimento internazionale di una vocazione profonda del nostro territorio e la conferma che il Cilento ha tutte le carte in regola per diventare una meta turistica di riferimento per chi cerca autenticità, natura e storie vere».

Le info utili

L’evento del 23 maggio sarà aperto al pubblico, con la partecipazione di giornalisti, operatori turistici, associazioni culturali, viaggiatori e istituzioni locali. Un’occasione per celebrare un momento storico, ma anche per riflettere su come cogliere questa opportunità e trasformarla in uno slancio concreto per il futuro del Cilento.