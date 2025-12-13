Il Cilento incontra Papa Leone: l’abbraccio con i parroci della Diocesi di Vallo della Lucania

Una mattinata carica di significato quella vissuta nella Sala Ducale del Palazzo Apostolico, adiacente alla Cappella Sistina, dove ha avuto luogo l’incontro tra una delegazione della Diocesi di Vallo della Lucania e Papa Leone. L’udienza si è svolta in occasione del decimo anniversario dell’ordinazione episcopale del Pontefice.

A rappresentare la diocesi campana erano presenti don Walter Santomauro, don Pasquale Gargione e don Antonio Greco.

Un clima di cordialità e condivisione

L’incontro è stato scandito da sorrisi, dialogo aperto e una sincera condivisione, un clima che ha permesso di rafforzare il legame spirituale tra il Santo Padre e i sacerdoti, testimoniando la gioia di una Chiesa che cammina insieme nel segno della fede.

Le eccellenze del territorio in dono al Santo Padre

I sacerdoti cilentani non sono giunti a mani vuote, ma hanno voluto omaggiare Papa Leone con i simboli tangibili della loro terra e delle sue tradizioni. Tra i doni consegnati figurano le celebri mozzarelle di Agropoli e prelibatezze dolciarie.

La sapienza artigianale e l’emozione del Pontefice

Oltre ai doni gastronomici, è stato consegnato un omaggio di alto valore simbolico e spirituale: un servizio liturgico per la celebrazione della Santa Messa, finemente ricamato a mano da una fedele di Stella Cilento. Questo gesto, semplice ma profondo, racchiude in sé fede, devozione e una sapienza artigianale tramandata nel tempo.

Papa Leone ha accolto questo dono con viva emozione, annunciando che utilizzerà i paramenti ricevuti all’interno della sua cappella privata. Un segno di gratitudine che suggella un incontro memorabile, portando la bellezza del dono gratuito e la vitalità della terra cilentana nel cuore della cristianità.