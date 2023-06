Il Cilento ancora una volta protagonista di un film: al via le riprese nel mese di luglio

Il venticinque giugno a Torino prenderanno il via le riprese de “La chiocciola” di Roberto Gasparro, il set verrà allestito presso l’azienda torinese MEGA.

Nel cast Enzo De Caro e Vittoria ChioleIl film è prodotto dalla 35MM Produzioni e dalla Green Film Srl e può vantare il patrocinio di Legambiente Campania, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di Cuccaro Vetere. Proprio nel piccolo borgo cilentano verranno spostate le riprese dal 1 al 31 luglio.

La trama

Gasparro ha scelto di affrontare il delicato tema dei ragazzi hikikomori, termine giapponese che designa i giovani che hanno scelto di rintanarsi nella propria camera e di chiudere i contatti con il mondo esterno, sentito come luogo di minacce e imprevedibilità. In Giappone oltre un milione di ragazzi si trova in questa situazione, in Italia sarebbero circa 40 mila.

Il commento

“Gli hikikomori sono i nostri figli che non hanno retto alle pressioni della società. A loro dedico il mio film”, ha dichiarato Gasparro. La protagonista è Vittoria, ragazza di 15 anni, che passa il tempo nella propria camera a scattare fotografie e a leggere fumetti. I rapporti difficili con i genitori (dediti solo alla carriera) e la mancanza di amicizie autentiche ha portato la ragazza a fidarsi solo del nonno, botanico e ricercatore che vive a Cuccaro dedicandosi alla permacultura e alla cura dei semi.

Proprio il paesino cilentano offrirà a Vittoria un lido sicuro in cui rifugiarsi e recuperare il senso della propria vita.