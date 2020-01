“Lui è mio padre”, iniziano le riprese del film ad Agropoli

AGROPOLI. Iniziano oggi le riprese del film “Lui è mio padre” del regista Roberto Gasparro, originario proprio di Agropoli ma residente a Torino. La pellicola tratta una tematica ambientale con la finalità di sensibilizzare le vecchie e le nuove generazioni a riflettere su una delle più normali abitudini, che è quella di buttare via tutto.

La storia ruota attorno a due personaggi: Michele, umile calzolaio che pulisce le spiagge per mero rispetto dell’ambiente e Mario, spietato imprenditore, che smaltisce illegittimamente rifiuti per arricchirsi.

Roberto descrivere Agropoli come la “location perfetta” e la sceglie proprio per far in modo che possa essere vista in tutto il mondo nella sua bellezza.

Sono state scelte collaborazioni con gente del posto, come il maestro Mario Cafarelli che ha curato le musiche e sponsorizzazioni di aziende locali. Anche tra le comparse ci saranno dei volti noti della zona come Umberto Anaclerico e tanti altri attori cilentani.

Tra i vip che parteciperanno al film vediamo Gianni Parisi nel ruolo del potragonista, Tony Sperandeo, Giacomo Rizzo, Tony Mazzara e Barbara Bacci.

Il Comune ha contribuito alla realizzazione del film con un contributo di circa 25mila euro.