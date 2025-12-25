“I giovani di una volta”: a Sacco la memoria diventa racconto

Un incontro intergenerazionale che custodisce storie, emozioni e identità. Il 30 dicembre, nell’ex asilo infantile di Via Olmo, Sacco ospita l’evento “I giovani di una volta”, un appuntamento pensato per dare voce ai ricordi della comunità.

L’evento

L’iniziativa nasce per creare un ponte tra passato e presente: gli anziani del paese raccontano episodi della loro gioventù, offrendo ai ragazzi una testimonianza viva della storia locale. La condivisione avviene in un clima intimo e autentico, dove la memoria diventa un patrimonio comune e le emozioni si trasformano in identità. Un modo per preservare i ricordi prima che scompaiano, trasformandoli in un’eredità culturale per le nuove generazioni.