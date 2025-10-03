I delfini cercano il sorpasso: sabato sfida all’ultima della classe

L’Agropoli si prepara a tornare in campo e lo farà nell’anticipo di sabato contro la Juventude Stabia

A cura di Roberta Foccillo

L’Agropoli si prepara a tornare in campo e lo farà nell’anticipo di sabato contro la Juventude Stabia. Un match importante perché i delfini affronteranno l’ultima della classe con il chiaro obiettivo di ridurre la distanza dalla vetta che attualmente è occupata dall’Atletico Pagani e dista due punti.

Mister Turco

Mister Turco dovrebbe confermare la formazione delle ultime uscite con qualche ballottaggio in avanti dove si giocano il posto D’Avella, Vitelli, Tedesco e Rabbeni. Uno di loro resterà in panchina. A centrocampo dovrebbe essere confermato Ribeiro mentre in difesa è intoccabile il duo Cusanno – Itri.

Intanto l’attenzione della società è anche fuori dal campo come una spada di Damocle pesa infatti la possibile penalizzazione che toccherebbe ai delfini per l’inadempienze delle passate stagioni e che potrebbero allontanare ulteriormente la compagine Bianco azzurro dalla vetta.se ne saprà di più nelle prossime settimane, per ora si prova a mantenere la concentrazione sul campo.

Nelle altre gare della quarta giornata la Calpazio proverà a fare punti con il Centro Storico Salerno mentre andrà sul difficile campo del Citta di Pontecagnano.

