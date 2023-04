I Comuni degli Alburni si preparano al passaggio del “Giro Mediterraneo Rosa”: chiuse strade e scuole

Per consentire lo svolgimento dell’importante manifestazione sportiva nei comuni di Serre e di Sicignano degli Alburni, dalle ore 13:00 alle ore 14:00 circa di sabato, 22 aprile 2023, sarà chiusa al transito la Strada Statale 19 delle Calabrie.

Ecco la mappa delle strade

Le intersezione e i punti sensibili del comune di Serre che potrebbero essere interessati dal passaggio delle cicliste sono.

• via Nazionale Iaiari,

• via Alimenta con via XX Settembre,

• via Serraglio,

• via Acquabianca con contrada Marzo,

• Strada Statale 19 con via Gioacchino Murat,

• Strada Statale 19 con via Sorame,

• Strada Statale nei pressi del distributore Daimol e

• Strada Statale 19 con Ponte di Sele.

Una giornata all’insegna della sinergia tra Enti e Forze dell’Ordine

L’Amministrazione Comunale ha già richiesto, con apposita istanza, a garanzia della sicurezza e della incolumità dei cittadini, delle cicliste e di tutti gli operatori coinvolti nella manifestazione, la collaborazione di ulteriori Forze dell’Ordine.

È stata, tuttavia, già garantita la presenza di unità per ogni punto di intersezione. Per il comune di Sicignano degli Alburni il passaggio è previsto sempre intorno alle ore 13:00 nella direzione che va dal comune di Auletta a quello di Postiglione.

Nella frazione Scorzo l’organizzazione ha fissato il traguardo del Gran Premio della Montagna e i cittadini sono stati invitati a prendere parte all’evento e a salutare la carovana di passaggio.

I punti di Sicignano interessati dalla gara saranno:

• la Strada Statale 19 delle Calabrie che sarà chiusa al transito presumibilmente dalle ore 12:00 alle ore 13:30 e i

• centri abitati di Zuppino e Scorzo dove saranno vietati il transito e la sosta a partire da un’ora prima del passaggio.

Le scuole

Le scuole secondarie di primo grado del comune di Sicignano degli Alburni anticiperanno l’uscita alle ore 11:00 mentre sono già state chiuse le scuole dell’infanzia e primarie.