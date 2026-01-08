I 100crammantinirussi tornano ad Agropoli con “Il Portiere Pelletrone”

Sabato 24 Gennaio, la Compagnia Teatrale “I 100crammatinirussi” sarà di scena ad Agropoli con la commedia brillante: “Il Portiere Pelletrone”.

Dopo il “sold out”, o come dicono loro, dopo il “Tutto chino” registrato il 22 Dicembre scorso in occasione della I rappresentazione tenutasi presso il Teatro “La Provvidenza” in Vallo della Lucania, la Compagnia Cilentana fa tappa nella “Città alta” proponendo la comicità esilarante ed amara del “Teatro Cilentano”.

Forti del successo di pubblico e di consensi, i componenti della Compagnia Teatrale nata a Piano Vetrale (il paese dei Murales), ma i cui componenti provengono da diversi Comuni cilentani, sabato 24 Gennaio, con inizio alle 20:45, sul palcoscenico del Teatro “Eduardo De Filippo” in Agropoli, porteranno in scena la commedia, in II Atti: “Il Portiere Pelletrone”.

Si tratta della rappresentazione dell’ultimo lavoro teatrale dell’autore cilentano Massimo SICA.

“I 100crammatinirussi”, associazione di promozione sociale, si ripresentano al pubblico agropolese con un’altra rappresentazione comica, ma nel contempo, rilevatrice delle luci ed ombre della società contemporanea, con il chiaro intento di riconfermare lo straordinario apprezzamento del quale sono stati destinatari con i lavori rappresentati negli anni scorsi.

“Il Portiere Pelletrone” ovvero “scansafatiche”, interpretato dal brillante caratterista, agropolese di adozione, Giuseppe Flamio Sica, supportato dalla sua consueta e impareggiabile spalla, Nicola Santomauro, porta in scena la furbizia di volgere, con scaltrezza, ogni situazione a proprio vantaggio e il fato mutevole e capriccioso degli umani, simboleggiato dalla “Ruota della Fortuna”: “Oggi a me, domani a te”.

Sul palcoscenico, attraverso la liturgia propria de “I 100crammatinirussi”, prenderà vita il flusso di emozioni contrastanti che, solamente, il Teatro sa generare.

Lo spettacolo sarà introdotto da Rosa Sica e Antonio Pesca.

Insieme all’autore e regista, Massimo Sica, sulla scena reciteranno altri componenti della variegata famiglia de “I 100crammatinirussi”, con graditi ritorni: Rosamaria Nicoletti nel ruolo dellasofisticata nobildonna, Giuseppe Santomauro è il pedante ragioniere, Anna Celeste Sica la vanitosa zitella, Donato Infante il maresciallo, Giuseppe Sica il brigadiere, Marianna Di Feo la scaltra estetista, Federica D’Apolito la studentessa in crisi, Daniele Schiavo l’integerrimo messo comunale.

Il frenetico mondo del dietro le quinte, come da consuetudine, è affidato ad Antonio INFANTE, la progettazione grafica è curata da Giuseppe Flamio Sica e Angelo Taddeo, la stampa d’arte della scenografia da Paolo RIZZO, il montaggio delle scene da Antonio Tortorella.

Il Teatro Cilentano de “I 100crammatinirussi”, vi dà appuntamento a Sabato 24 Gennaio, alle ore 20:45, presso il CineTeatro “Eduardo De Filippo” in Agropoli.