Grave incidente sull’A2 a Petina: coinvolti 9 tifosi del Catania diretti al ritiro, due in coma

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Petina. Coinvolto un pulmino di tifosi della Curva Sud del Catania Calcio, partiti dalla Sicilia e diretti a Norcia (Umbria), dove la squadra si trova in ritiro precampionato.

Due tifosi in coma

Il bilancio è serio: sette feriti, tra cui due ultrà in coma e in prognosi riservata, ricoverati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Per uno dei due, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche.

La notizia ha profondamente colpito l’ambiente rossazzurro. In stretto contatto con la questura di Perugia, la società Calcio Catania sta valutando in queste ore se confermare o meno gli eventi previsti per domani: l’amichevole con una formazione locale, in programma alle ore 18, e la presentazione ufficiale della squadra, prevista in piazza a Norcia alle 21:30.

Ore di apprensione per la tifoseria e per tutta la comunità sportiva, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti più gravi.