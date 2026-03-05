Cilento

Grave carenza di personale al DEA Vallo della Lucania–Agropoli: a rischio i LEA e la tenuta dei servizi sanitari

Il Segretario Provinciale Michele Viciconte e il Segretario Generale Raffaele Giordano, a nome della UIL FPL – Segreteria Provinciale di Salerno, denunciano pubblicamente la gravissima e ormai insostenibile carenza di personale

Antonio Elia
UIL FPL

Il Segretario Provinciale Michele Viciconte e il Segretario Generale Raffaele Giordano, a nome della UIL FPL – Segreteria Provinciale di Salerno, denunciano pubblicamente la gravissima e ormai insostenibile carenza di personale del comparto presso il DEA Vallo della Lucania – Agropoli, afferente alla ASL Salerno.

A rischio continuità assistenziale

«La situazione attuale – dichiarano Viciconte e Giordano – mette concretamente a rischio la continuità assistenziale e la piena garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). In numerose Unità Operative i turni di servizio vengono predisposti esclusivamente attraverso un ricorso improprio e sistematico allo straordinario programmato; in altri casi la turnazione viene redatta con cadenza settimanale, impedendo qualsiasi adeguata programmazione e generando condizioni di forte stress organizzativo e lavorativo».

Le criticità

Le maggiori criticità riguardano i profili di Autista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Operatore Socio Sanitario (OSS), Infermiere e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. «Per alcuni profili – proseguono i Segretari – non risultano graduatorie attive da cui attingere; per altri, nonostante graduatorie interne vigenti, si registrano evidenti disparità nelle recenti assegnazioni di personale, con differenze numeriche ingiustificabili tra Unità Operative con carichi di lavoro analoghi o addirittura inferiori».

Tale scenario appare ancor più preoccupante in vista dell’imminente stagione estiva: la forte vocazione turistica del territorio comporterà, come ogni anno, un significativo incremento della popolazione tra maggio e settembre, con un inevitabile aumento della domanda di assistenza sanitaria. «Chiediamo un intervento urgente e risolutivo della Direzione Strategica – concludono Michele Viciconte e Raffaele Giordano – affinché vengano adottati provvedimenti straordinari per il potenziamento degli organici e per una più equa distribuzione del personale, al fine di garantire sicurezza, qualità delle cure e dignità lavorativa».

La UIL FPL ribadisce la propria disponibilità al confronto e alla ricerca di soluzioni condivise, nell’esclusivo interesse della tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.

