Agropoli: grande successo per la InfoCilento Cup 2025

Giunge a conclusione l’InfoCilento Cup che ha visto trionfare il Lido Oasi, in una finale al cardiopalma contro l’Antica Salumeria del Borgo. Prima della finale, davanti ad una foltissima cornice di pubblico, classico spettacolo pirotecnico condite da torce che hanno creato l’atmosfera dei grandi eventi.

La partita

La partita si è conclusa con il risultato di 5-4 per il Lido Oasi che si è aggiudicato per la seconda volta in tre anni, il titolo di campione della InfoCilento Cup. Due settimane di puro divertimento alla “Greca Beach Arena”, dove il pubblico Agropolese e non solo è giunto in massa per godersi lo spettacolo sulla sabbia del “Lido Azzurro”. Tante le persone presenti anche in diretta sui nostri canali social e sul nostro canale 79 del DGT.

Le premiazioni

Le premiazioni hanno visto l’assegnazione dei titoli personali per miglior portiere ad Antonio Mastrangelo, miglior giocatore Danilo Russo e calciatore rivelazione Hassen Trabelsi. Termina l’evento più atteso dell’anno con il pensiero già proiettato verso la prossima stagione per regalare nuove emozioni.