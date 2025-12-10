Grande partecipazione a Magliano Vetere per l’incontro delle città di Santa Lucia

L'importante appuntamento è stato promosso in preparazione delle solennità del 13 dicembre

A cura di Alessandra Pazzanese

La Rete Luciana, costituita dai comuni italiani uniti dal culto di Santa Lucia, ha fatto tappa, ieri, a Magliano Vetere, comune cilentano che ha come Santa Patrona proprio Santa Lucia, Vergine e Martire. L’importante appuntamento è stato promosso in preparazione delle solennità del 13 dicembre.

La Rete

La Rete, formalizzata l’11 dicembre 2024 ad Erchie, in provincia di Brindisi con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Erchie (BR), Motta Santa Lucia (CZ), Villa Santa Lucia (Fr), Magliano Vetere (SA9, Matino (Fr) e Santa Lucia del Mela (Me) mira non solo a rafforzare la fede e il culto della Santa ma anche a consolidare il cosiddetto religioso che ha innumerevoli effetti positivi per i territori e per le comunità.

L’incontro

L’incontro, vissuto all’insegna della condivisione e della promozione delle tradizioni luciane, ha permesso ai presenti di vivere insieme importanti e suggestivi momenti come quello del saluto di benvenuto alla Reliquia di Santa Lucia proveniente da Erchie e accompagnata dal parroco don Piero Cinieri.

Durante la Santa Messa serale, che ha visto la partecipazione di diversi amministratori del territorio e del vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, si è esibito anche il Coro Diocesano diretto dal Maestro, Maurizio Iacovazzo. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Magliano Vetere, Adriano Piano.

