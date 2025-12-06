Stio: iniziative per destagionalizzare il turismo e rilanciare il fagiolo regina

Il sindaco Giancarlo Trotta ha sottolineato la forte sinergia tra l’amministrazione e le associazioni locali, ecco gli appuntamenti

A cura di Chiara Esposito

A Gorga di Stio fervono i preparativi per la venticinquesima edizione della Festa del Fagiolo della Regina, una due giorni dedicata a un prodotto che per la comunità rappresenta identità, memoria e prospettiva futura.

Un lavoro svolto in sinergia

Il sindaco Giancarlo Trotta ha sottolineato la forte sinergia tra l’amministrazione e le associazioni locali, evidenziando come la collaborazione sia essenziale per valorizzare una tradizione che affonda le sue radici nella storia agricola del territorio. L’Ente ha inoltre annunciato l’intenzione di preservare la coltivazione del fagiolo della Regina e di rendere disponibili, a breve, incentivi per i cittadini che continueranno a dedicarsi a questa produzione.

Gli appuntamenti

La manifestazione si svolgerà il 28 e 29 dicembre 2025 a Gorga, in provincia di Salerno. Il programma prevede, nella prima giornata, il convegno delle ore 11 dal titolo “La Magia del Fagiolo della Regina dalla Terra alla Tavola – Valorizzare la Tradizione attraverso l’Innovazione”, seguito alle ore 13 dall’apertura degli stand.

Leggi anche:

Con l’accensione delle luminarie al via il “Natale delle meraviglie” di Agropoli

Il 29 dicembre, invece, gli stand enogastronomici apriranno alle ore 18, accompagnati dall’animazione itinerante del gruppo “Antiqua Giostra”. In serata, alle ore 22, sono attesi i Sibbenga Sunamo e, sempre nello stesso orario, si esibiranno anche i gruppi itineranti “Lanternina Folk” e “Rittantico”.

L’evento rappresenta una delle iniziative messe in campo dal Comune per rilanciare il turismo soprattutto in ottica di destagionalizzazione.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ponte dell’Immacolata tra gastronomia e cultura: ecco gli appuntamenti da non perdere

I Comuni si animano, iniziano gli eventi natalizi e c'è spazio per…

Cilento e Alburni, mancano medici per i turni in Guardia Medica: Immacolata con diversi presidi chiusi

Non si arresta la situazione di emergenza dovuta alla mancanza di medici:…

La Battipagliese torna alla vittoria: battuto il Montemiletto a domicilio

Un gol di Senatore regala la vittoria alle zebrette

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.