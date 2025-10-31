Gli studenti dell’“Ancel Keys” ambasciatori alla BMTA di Paestum

Protagonisti presso lo stand della Corea del Sud: il gemellaggio si rafforza e l’istituto cilentano vola in cima al mondo

A cura di Redazione Infocilento
Ancel Keys

Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento si sono distinti alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) di Paestum, partecipando da protagonisti presso lo stand ufficiale della Corea del Sud.

Si conferma il gemellaggio tra Cilento e Corea

Un’esperienza internazionale di grande valore che ha consolidato il gemellaggio culturale e formativo tra l’istituto cilentano e le scuole coreane, un legame costruito negli anni su scambi educativi, dialogo interculturale e valorizzazione delle rispettive tradizioni.

Durante la manifestazione, i ragazzi dell’“Ancel Keys”, accompagnati dai docenti hanno accolto visitatori e delegazioni straniere, illustrando i punti di contatto tra la dieta mediterranea, patrimonio immateriale UNESCO di cui il Cilento è culla, e la cultura alimentare coreana, anch’essa basata su equilibrio e benessere.

Leggi anche:

Castelnuovo Cilento, l’Istituto “Ancel Keys” rafforza i legami internazionali: presto nuove esperienze

Il loro contributo ha suscitato grande interesse tra i partecipanti alla BMTA, confermando l’istituto come una realtà scolastica dinamica, innovativa e proiettata verso il mondo.

«Siamo orgogliosi dei nostri studenti – ha commentato la dirigente –. Hanno dimostrato che la scuola può essere un ponte tra popoli e culture, capace di unire tradizione e futuro».

Grazie a questa esperienza, l’“Ancel Keys” consolida la propria vocazione internazionale e rafforza il ruolo del Cilento come terra di incontro tra civiltà, volando, ancora una volta, in cima al mondo.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

“A(r)MARSI con cinque ciottoli”: trionfo di fede e partecipazione per don Roberto Faccenda a Eboli

Successo di pubblico per don Roberto Faccenda a Eboli con la presentazione…

Vaccino

Campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026: obiettivo 75% di copertura e co-somministrazione anti-Covid

Al via la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026: obiettivo 75% di copertura e…

Festa di halloween

Halloween: origini, tradizioni e idee per celebrare la notte più spaventosa dell’anno

Scopri le origini, le curiosità e le migliori idee per festeggiare Halloween…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79