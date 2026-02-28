Attualità

Giustizia amministrativa, inaugurato l’anno giudiziario 2026 a Salerno: il bilancio del Tar Campania

Inaugurato a Salerno l'Anno Giudiziario 2026 del Tar Campania. Il Presidente Salvatore Mezzacapo presenta i dati sull'attività e le criticità dell'ufficio

Ernesto Rocco

Si è tenuta questa mattina, sabato 28 febbraio, presso la sede di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, la cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario 2026. L’evento ha rappresentato un fondamentale momento di sintesi istituzionale, volto a tracciare le linee guida della giustizia amministrativa sul territorio e a definire gli obiettivi strategici per i mesi a venire.

La relazione del Presidente Mezzacapo: dati e criticità

Il fulcro della mattinata è stato l’intervento del Presidente del Tar, Salvatore Mezzacapo, il quale ha illustrato la relazione annuale sull’attività dell’ufficio giudiziario. Nel corso della sua analisi, il Presidente ha fornito una panoramica dettagliata sui dati relativi alle cause trattate e, in particolare, sull’efficacia delle risposte fornite ai cittadini in termini di tempi di definizione dei procedimenti.

Oltre ai traguardi raggiunti, Mezzacapo non ha omesso di evidenziare le principali criticità riscontrate nel corso del 2025, ponendo l’accento sulla necessità di mantenere elevati standard di efficienza nonostante le sfide strutturali che gravano sul sistema giudiziario.

Il Tar dà ragione al Comune di San Gregorio Magno: l’I.C. del paese non deve essere accorpato a quello di Buccino

Trasparenza e legalità: la presenza delle istituzioni

Alla cerimonia ha preso parte anche il Governatore della Regione Campania, Roberto Fico, la cui presenza ha ribadito la stretta interconnessione tra le istituzioni regionali e la magistratura amministrativa.

